Ужесточение конкуренции и сокращение игроков

— По нашим прогнозам, в 2024 году вырастет число предложений на рынке цессии. Это будет объясняться в первую очередь уходом с рынка не сумевших адаптироваться к новым регуляторным требованиям небольших МКК, которые будут стремиться получить максимум прибыли перед ликвидацией. Также этот тренд будут поддерживать нововведения ЦБ в отношении формирования резервов на возможные потери по займам. С 1 января 2024 года МФО обязаны рассчитывать ПДН для заемщиков с займами до 10 тысяч рублей. Поэтому, чтобы освободить резервы, они будут продавать по цессии большие объемы своих портфелей.
Наконец, многие МФК будут обзаводиться собственными коллекторскими агентствами, чтобы освобождать резервы. Как параллельный бизнес МФК такие коллекторские агентства составят конкуренцию на рынке цессий традиционным участникам, потому что они будут покупать портфели прочих кредиторов.
Фото предоставлено МФК «Займер»
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