Ужесточение конкуренции и сокращение игроков

— По нашим прогнозам, в 2024 году вырастет число предложений на рынке цессии. Это будет объясняться в первую очередь уходом с рынка не сумевших адаптироваться к новым регуляторным требованиям небольших МКК, которые будут стремиться получить максимум прибыли перед ликвидацией. Также этот тренд будут поддерживать нововведения ЦБ в отношении формирования резервов на возможные потери по займам. С 1 января 2024 года МФО обязаны рассчитывать ПДН для заемщиков с займами до 10 тысяч рублей. Поэтому, чтобы освободить резервы, они будут продавать по цессии большие объемы своих портфелей.