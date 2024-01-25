Мэрию Новосибирска обязали убрать брошенные на улицах и во дворах автомобили

Прокуратура через суд обязала мэрию Новосибирска разобраться с бесхозным транспортом, оставленным во дворах жилых многквартирников и на улицах города.
Брошенные машины мешают благоустройству города, уборки улиц и занимает парковочные места.
— Прокуратура обратилась в суд с иском о понуждении мэрии разработать нормативный правовой акт, в соответствии с которым придомовые территории будут освобождены от брошенных транспортных средств, — пояснили в надзорном ведомстве.
Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал городскую администрацию освободить придомовые территории от брошенных и разукомплектованных транспортных средств.
Ранее редакция сообщала о том, что суд взыскал с мэрии Новосибирска и ДЭУ №4 моральную компенсацию женщине, пострадавшей в ДТП из-за колеи на дороге.
Фото: freepik.com — wirestock
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