Мэрию Новосибирска обязали убрать брошенные на улицах и во дворах автомобили

Прокуратура через суд обязала мэрию Новосибирска разобраться с бесхозным транспортом, оставленным во дворах жилых многквартирников и на улицах города.

Брошенные машины мешают благоустройству города, уборки улиц и занимает парковочные места.

— Прокуратура обратилась в суд с иском о понуждении мэрии разработать нормативный правовой акт, в соответствии с которым придомовые территории будут освобождены от брошенных транспортных средств, — пояснили в надзорном ведомстве.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал городскую администрацию освободить придомовые территории от брошенных и разукомплектованных транспортных средств.

Ранее редакция сообщала о том, что суд взыскал с мэрии Новосибирска и ДЭУ №4 моральную компенсацию женщине, пострадавшей в ДТП из-за колеи на дороге.