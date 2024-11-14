Власти назвали возможную причину холода в домах новосибирского села Сокур

Вторую зиму подряд жители села Сокур Мошковского района замерзают в собственных домах. Люди рассказывают, что буквально за несколько дней температура воздуха в комнатах опустилась с +22 до +18 градусов.

— Холодно вторую зиму, — поделилась с Горсайтом местная жительница Алёна. — Редко бывает, когда люди радуются горячим батареям. В детском садике «Сказка» тоже низкие показатели. Работники замеряли, показывало +22, но это с постоянно включёнными обогревателями и специальными тепловыми пушками. Малыши ходят в тёплых вещах и часто болеют. В квартирах же показатели ещё ниже: от +20 до +15.

Со своей проблемой селяне уже обращались в МУП «Коммунальное хозяйство». Но в ресурсоснабжающей организации им объяснили, что с оборудованием и котельной всё в порядке. По словам директора МУП Юрия Максимова, на котельную получен паспорт готовности, летом компания меняла теплотрассу. Он заявил, что за параметры непосредственно в домах должна отвечать управляющая компания.

Максимов предположил, что причина низких температур связана с внутренними коммуникациями домов. Например, из-за неправильно проведённых ремонтных работ или неверного монтажа системы отопления.

Но здесь возникает другая проблема. Дело в том, что несколько «замерзающих» домов 1, 1а, 2 и 3 квартала УК не обслуживает. Здесь жители не создавали товарищества собственников жилья и до сих пор по старинке скидываются, чтобы нанять уборщицу или сантехника. Получается, что они самостоятельно отвечают за содержание своих домов, в том числе и за подачу тепла.

Глава Сокурского сельсовета Пётр Дубовский пояснил, что в Сокуре 18 домов не приняли решение о выборе УК. Каждый квартал администрация объявляет аукцион на управление этими домами, но желающие не находятся. Очередной тендер власти планируют провести в декабре.

Пока, по его словам, каждый житель бесхозного дома должен самостоятельно уведомлять о проблемах соответствующие организации. Только в этом случае будет создана заявка и на место направят специалиста.

При этом, глава сельсовета уверяет, что тепло подаётся в дома по графику и без нарушений. Он уверен, что корень проблемы с недостаточной подачей тепла зарыт в котельной и теплосетях.

— Вопрос не в самих домах, они хорошо обслуживаются, люди в них проживают очень ответственные. Нужно разбираться с теплоносителем, — заявил Пётр Дубовский.

Он добавил, что совместно с МУП «Коммунальное хозяйство» будет разбираться в ситуации, согласовать совместную работу по устранению проблемы с нехваткой тепла.

Ранее редакция сообщала о том, что проблемы с отоплением в середине ноября мэр Новосибирска считает недопустимыми.