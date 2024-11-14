Мужчина задушил сторожа в Новосибирске из-за проигрыша в онлайн-казино

37-летнему жителю Кемеровской области вынесли приговор в Новосибирске.

— 14 августа 2023 г. в период времени с 05 до 10 часов в с. Морозово Искитимского района 37-летний бригадир крестьянско-фермерского хозяйства с целью разбоя напал на сторожа предприятия, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Он задушил его с помощью электрического шнура, а затем похитил 585 тысяч рублей, принадлежавшие хозяйству. Тело сторожа вывез и спрятал в лесу, замаскировав его ветками.

Подсудимый частично признал свою вину. Он объяснил, что задушил человека, чтобы скрыть кражу денег, которые он проиграл в онлайн-казино.

Обвиняемый надеялся, что все подумают, что деньги украл сторож.

— С учетом позиции прокурора суд назначил виновному 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — указано в сообщении ведомства.

Через иск удалось добиться возвращение украденной суммы.

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