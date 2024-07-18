Власти не собираются лишать «Спецавтохозяйство» статуса регоператора в Новосибирской области

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области официально заявило, что вопрос лишения МУП «САХ» статуса регоператора по обращению с ТКО в правительстве не рассматривается. Поводом для официального комментария стала неверно интерпретированная в СМИ информация о намерении обратиться с иском в Арбитражный суд.

— Решение Арбитражного суда не повлияет на статус МУП «САХ» как регионального оператора, оно продолжит исполнять свои обязанности. Основания для лишения статуса регоператора указаны в п. 40 Федеральных Правил обращения с ТКО, данный случай к ним не относится, — говорится в сообщении.

В правительстве региона пояснили, что обращение в Арбитражный суд связано с неисполнением ряда обязательств по Соглашению между регоператором и министерством (нарушением срока предоставления планов по организации работы регионального оператора и оформления договорных отношений с объектами размещения отходов). Однако, эти нарушения не относятся к основаниям, предусмотренным п. 40 Федеральных Правил.

В МУП «САХ» утверждают, что обязательства фактически исполнены. Штрафные санкции компания не признает.

— По этой причине, принято решение обратиться в Арбитражный суд для установления факта исполнения, либо неисполнения обязательств. Если в суде факт нарушения будет установлен, это позволит предъявить требование по раскрытию банковской гарантии по перечисленным нарушениям на сумму порядка 11 млн. рублей, — уточнили в региональном правительстве.

Статус регоператора по утилизации твердых коммунальных отходов в Новосибирской области МУП «Спецавтохозяйство» получило в феврале 2023 года. Оно сменило ООО «Экологию Новосибирск», которое признано банкротом.

В 2023 году МУП «САХ» выиграло два конкурса на концессии по строительству левобережного и правобережного комплексов в Новосибирске. Правобережный комплекс концессионер должен ввести в эксплуатацию через 21 месяц после регистрации всех договоров аренды земельных участков, необходимых для проектирования и строительства концессионного объекта. Левобережный — через 24 месяца.

Ранее редакция сообщала, что экспертиза зарубила проектную документацию левобережного мусорного полигона под Новосибирском. Законность строительства правобережного полигона общественники уже несколько лет оспаривают в судах.