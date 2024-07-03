Экспертиза зарубила проектную документацию левобережного мусорного полигона под Новосибирском

Жители Верх-Тулы получили результаты экологической экспертизы проектной документации мусорного полигона «Левобережный». Ее проводила сертифицированная организация НП «ЭМАСерт» (Москва). Как сообщает Atas.Info, со ссылкой на гражданскую активистку Ольгу Давыдову, проектная документация объекта не соответствует нормам экологической безопасности, которые обязательны для подобных комплексов в России.

По словам Ольги Давыдовой, материалы экспертизы отправлены в следственный комитет, прокуратуру и т.д. Общественники также отметили, что готовы пойти в суд, если их не услышат. Концессионер «Левобережного» полигона МУП «Спецавтохозяйство» получил это заключение и направил его в адрес генерального проектировщика — ООО «Институт проектирования экологии и гигиены» для рассмотрения.

Стоит отметить, что в конце 2024 года недалеко от Верх-Тулы также должен появиться экопромышленный парк, где будет перерабатываться вторичное сырье.

Напомним, общественники уже несколько лет оспаривают строительство правобережного полигона вблизи сел Плотниково и Жеребцово.

— 2 июля в областном суде прошло очередное заседание по нашему делу. Прокуратура сменила представителя, стороны предоставили отзывы, но рассмотрения по существу не было. Оно назначено на середину июля, — пишет инициативная группа в телеграм-канале.

Напомним, в прошлом году МУП «Спецавтохозяйство» получило две концессии по строительству комплексов по утилизации ТКО на левом и правом берегу Новосибирска. 3 млрд рублей на создание «Левобережного» полигона обещал предоставить «Российский экологический оператор».

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска требуют у мэра закрыть мусорный полигон за Хилокским рынком.