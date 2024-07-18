«Закройте все окна»: в МЧС дали рекомендации на предстоящую погодную атаку в Новосибирской области

По данным синоптиков, 19 июля в Новосибирской области местами ожидаются сильные дожди, грозы, град, при грозах порывы ветра до 20 м/с.

В связи с надвигающейся непогодой в МЧС рассказали как жителям региона избежать происшествий.

— Во время сильного ветра закройте в доме окна. На улице избегайте шатких конструкций и линий электропередачи. Не паркуйте автомобили возле ветхих и старых деревьев. Во время грозы не разговаривайте по телефону, не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном. Стоит выключить все электробытовые приборы, — посоветовали спасатели.

В ведомстве так же порекомендовали во время грозы не укрываться вблизи деревьев. А если непогода застала у водоема — необходимо отойти от берега и спуститься в низину.

При сильном ливне не стоит спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Если дождь застал на улице, то лучше укрыться в зданиях.

Ранее редакция сообщала о том, что 18 июля дожди с грозами вторгнутся в Новосибирскую область. При этом в регионе сохранятся высокие температуры воздуха.