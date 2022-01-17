Власти Новосибирска рассказали о результатах тестирования школьников на коронавирус

По результатам проведенного на прошлой неделе экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию 6,4 тысячи одиннадцатиклассников в 172 школах Новосибирска у 35 школьников выявлен положительный результат. Об этом министр здравоохранения Константин Хальзов сообщил на оперативном заседании правительства региона.

Кроме того, на 17 января у 13 учащихся еще ранее был выявлен ковид, 16 классов находятся на карантине. В детсадах ковид выявлен у 2 детей, 3 группы находятся на карантине. В масштабе области в связи с заболеванием переведены на дистанционное обучение 19 классов в 17 школах. В 5 детских садах 5 групп находятся на карантине.

Напомним, что в качестве одной из ограничительных мер правительством Новосибирской области было принято решение о приостановке деятельности детских развлекательных заведений в торговых центрах в новогодние праздники. Однако магазины в ТЦ работали в обычном режиме. Как отмечали опрошенные Infopro54 эксперты,Кроме того, по информации областного управления Роспотребнадзора,, более половины () — непосредственно

Впрочем, в целом увеличения общей коронавирусной нагрузки по итогам новогодних каникул в Минздраве пока не почувствовали.

— В понедельник 10 января было самое большое количество обращений в колл-центры, в первичное звено, — рассказывает глава Минздрава Константин Хальзов. — Мы старались задействовать минимум 100 операторов, поэтому среднее время дозвона за неделю получилось около 30 секунд. Сейчас в колл-центре работают 116 сотрудников, время дозвона на сегодня — 5 секунд. Но хочу сказать, что, кроме понедельника, все остальные дни прошли в штатном режиме. Количество выездов скорой помощи за неделю почти на 1,5 тысячи меньше, чем за предыдущую неделю и выходные дни.

В то же время, как отмечают в областном управлении Роспотребнадзора, несмотря на наблюдаемое снижение еженедельного количества заболевших ситуацию по заболеваемости в ведомстве продолжают оценивать как напряженную и сложную.

— Зарегистрированы 1,6 тысячи случаев (-8% к прошлой неделе), — приводит данные руководитель управления Александр Щербатов. — Кроме того, у нас замедлилась динамика снижения количества выявленных случаев за неделю: если в предыдущую неделю у нас было -23%, то за прошедшую неделю -8%. Ситуация напряженная, стоит проводить профилактические мероприятия. Коэффициент распространения у нас в целом уменьшился, но следует отметить, что он несколько подрос с предыдущей недели.

По информации регионального Минздрава, всего заболевших — 99,1 тысячи жителей области, за последние сутки зарегистрированы 230 случаев, госпитализированы 45 человек. Коечный фонд — 4,1 тысячи коек. На территорию области поступили 1,9 млн доз вакцины. Первым компонентом привиты 1,4 млн человек, закончили курс вакцинации — 1,3 млн человек. Из граждан старшего возраста привиты 469 тысяч жителей области. Сделаны 3,4 млн тестов.