ГК «ВИС» сообщила сколько предоставит «Экологии-Новосибирск» для стабилизации системы вывоза мусора

Группа «ВИС» предоставит 700 млн рублей акционерных займов на улучшение работы новосибирского регионального оператора по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск, сообщает ТАСС. Средства пойдут в том числе на погашение кредиторской задолженности. Как пояснили агентству в группе «ВИС», группа продолжает выполнение всех поставленных задач по финансовому оздоровлению новосибирского регоператора. В пресс-службе ГК подчеркнули, что сейчас у «Экологии-Новосибирск» достаточно ресурсов, чтобы выполнять функции регионального оператора и не допустить сбоев в сборе и вывозе отходов. Продолжаются все необходимые процедуры по обеспечению финансовой устойчивости компании и расчетам с кредиторами.

Напомним, критика в адрес работы регионального оператора звучала с самого начала его работы. Ранее — от регионального парламента, мэрии Новосибирска и депутатов горсовета, которые предлагали сменить компанию. Летом 2021 года к критике публично присоединился губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Впоследствии он неоднократно подтверждал, что область может расторгнуть договор с регоператором, если проблемы с утилизацией ТКО в регионе сохранятся. Подогревала ситуацию и «мусорная» концессия, реализация которой в регионе никак не может начаться с 2016 года. Концессионером также выступает ООО «Экология-Новосибирск».

В конце ноября появилась информация о планах «Экологии-Новосибирск» подать на самобанкротство. В начале декабря Группа «ВИС» сообщила о намерениях по совершенствованию работы регионального оператора и предпримет все необходимые в рамках законодательства действия для обеспечения финансовой стабильности «Экология-Новосибирск». 20 декабря регоператор обратился в суд с заявлением о самобанкротстве. Причиной иска стало наличие просроченной свыше 3 месяцев задолженности в размере 1,8 млрд рублей. Определением суда это заявление было оставлено без движения до конца января.

На минувшей неделе Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел заявление ООО «Экология-Новосибирск» о принятии обеспечительных мер в рамках дела компании о самобанкротстве и утвердил его.

ГК «ВИС» строит в Новосибирске несколько крупных объектов: четвертый мост через Обь, семь поликлиник, а в лице регоператора должна была построить в регионе два мусорных полигона.