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Власти объявили конкурсы на заключение инвестдоговоров на установку остановок

  • 28/04/2023, 12:15
Автор:
конкурс по остановкам
Объем инвестиций будет определен по результатам конкурсов.

В Новосибирске объявлены открытые конкурсы на право заключения 15 инвестиционных договоров по созданию и размещению остановочных навесов на территории города, а также павильонов для оказания услуг дорожного сервиса. Прием заявок — до 29 мая. Об этом говорится в пресс-релизе мэрии Новосибирска.

В рамках объявленных конкурсов предусмотрено размещение павильонов для оказания услуг дорожного сервиса в пределах 15 остановочных пунктов.

— В рамках одного договора предполагается создание и размещение за счет собственных и (или) привлеченных средств победившего в конкурсе инвестора: остановочных навесов, количество которых определяется по результатам конкурса (от двух до четырех); одного павильона для оказания услуг дорожного сервиса в пределах остановочного пункта, указанного в извещении о проведении конкурса, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в собственность инвестора поступает павильон для оказания услуг дорожного сервиса, в муниципальную собственность — остановочные навесы.

Объемы капитальных вложений, количество остановочных навесов, сроки их изготовления и размещения будут определены по результатам конкурсов.

Напомним, что в Новосибирске ранее был объявлен аукцион на поставку новых остановочных пунктов общественного транспорта. Заказчиком выступал МБУ «Городской центр организации дорожного движения». Согласно документации, поставка 48 автобусных остановок должна была быть осуществлена одной партией. Начальная цена контракта составляет 15,8 млн рублей. Источник финансирования — бюджет города на 2023 год. Срок исполнения контракта — до 15 июня текущего года.

 

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск закупит 48 новых автобусных остановок.

Фото редакция

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирская область

Теги : услуги дорожного сервиса конкурс по остановкам инвестиционный договор


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