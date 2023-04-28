Злоумышленники активнее используют киберразведку для подготовки целевых атак

В частности, растет число сетевых атак, попыток несанкционированного доступа к корпоративным системам и атак через партнеров или подрядчиков (supply chain). А большое количество сливов, произошедших за последнее время, упростило для хакеров подготовку целевых атак.

Такие выводы следуют из отчета, подготовленного экспертами центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «РТК-Солар». В фокус внимания экспертов попало 280 организаций из разных отраслей, включая госсектор, финансы, энергетику, телеком, медиа, крупный ритейл. Статистика включает агрегированные данные об атаках на компании, подключенные к сервису мониторинга Solar JSOC. Отчет не содержит информацию о массовых DDoS-атаках.

Всего за I квартал 2023 года было выявлено 290 тыс. атак, что в полтора раза превышает аналогичный показатель прошлого года. В сравнении с последним кварталом 2022 года этот показатель увеличился на 3%, то есть рост числа событий ИБ сохраняется, но в дальнейшем он будет не таким драматичным. Хотя очевидно, что в обозримом будущем мы вряд ли вернемся к показателям, предшествующим СВО, — отмечается в отчете.

Целевые атаки, которые еще с середины 2022 года начали вытеснять массовые ковровые кибербомбардировки, становятся все более продуманными. Если раньше киберразведку хакеры применяли в основном в атаках на критическую инфраструктуру, то сейчас с попытками изучить периметр сталкивается все больше компаний из самых разных отраслей. Также у продвинутых злоумышленников появились помощники в лице вчерашних хактивистов, которые активно вовлекаются в атаки и помогают в их подготовке (например, «простукивая» периметр или реализуя брутфорс).