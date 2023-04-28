ВТБ сообщает о рекордных результатах 1 квартала 2023 года

Дмитрий Пьянов, Заместитель Президента-Председателя Правления, Финансовый директор банка ВТБ, отметил:
«В первом квартале группа ВТБ получила рекордную чистую прибыль, продолжила наращивать кредитный и депозитный портфель и клиентскую базу, а также укрепила капитал, реализовав дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Эти результаты были достигнуты благодаря уверенной динамике основных банковских доходов на фоне нормализации стоимости риска и эффективному управлению расходами в сочетании с дополнительными положительными факторами. Сильные квартальные результаты подчеркивают надёжность и устойчивость нашей бизнес-модели и полностью подтверждают наш прогноз по рекордно высокой чистой прибыли в текущем году».
Финансовые результаты Группы ВТБ по МСФО
По итогам первого квартала 2023 года активы группы ВТБ увеличились на 5,0% и достигли 25,6 трлн рублей. Кредиты физическим лицам увеличились на 4,2% до 5,8 трлн рублей на фоне роста ипотечного портфеля и потребительского кредитования. Объем кредитов юридическим лицам увеличился за первый квартал на 2,9% до 12,1 трлн рублей.
В первом квартале 2023 года совокупные средства клиентов Группы выросли на 7,6% до 20,0 трлн рублей, с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 6,4%.
Драйвером роста портфелей привлечения остались рублевые депозиты. Объем вкладов в рублях рос опережающими темпами. Для фиксации выгодных ставок на них размещаются как новые средства клиентов, так и деньги с закрывающихся валютных вкладов. Как следствие, объем депозитов в классических валютах уменьшается.
По итогам первого квартала 2023 года банк ВТБ заработал 99,9 млрд рублей чистой прибыли, при этом чистые процентные доходы составили 126,9 млрд рублей, чистые комиссионные доходы — 30,4 млрд рублей.
Совокупные активы Банка по состоянию на 1 апреля 2023 года составили 21,5 трлн рублей, увеличившись на 4,0% по итогам первого квартала.
Совокупный кредитный портфель Банка составил 14,8 трлн рублей, увеличившись за первый квартал 2023 года на 5,2%. При этом корпоративный кредитный портфель Банка показал опережающий рост: 5,6% против 0,5% по кредитам населению. Средства клиентов по состоянию на 1 апреля 2023 года составили 19,1 трлн рублей, увеличившись по итогам первого квартала 2023 года на 3,3%. Средства клиентов — юридических лиц составили 12,7 трлн рублей, увеличились по итогам отчетного периода на 4,0%. Средства клиентов — физических лиц составили 6,3 трлн рублей, увеличившись на 2,0%. ВТБ соблюдает все регулятивные нормативы достаточности капитала, установленные Банком России как на уровне банковской группы, так и на уровне Банка ВТБ.
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