Спасатели сняли с дерева ребенка в Новосибирске

В Первомайском районе Новосибирска спасатели сняли юного жителя города с дерева. Об этом сообщили в группе «МАСС Новосибирск» в социальной сети в «ВКонтакте».

— 10-летний мальчик забрался на дерево и не смог самостоятельно спуститься. На место выехали сотрудники муниципально-аварийной спасательной службы и помогли спуститься мальчику, — говорится в сообщении.

Ребенку оказали помощь и передали родственникам.

Ранее редакция сообщала о том, что спасатели МАСС освободили стаю собак из зловонной квартиры жителя Новосибирска.