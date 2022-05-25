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Власти планируют повысить прожиточный минимум и страховые пенсии на 10%

  • 25/05/2022, 10:51
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Власти планируют повысить прожиточный минимум и страховые пенсии на 10%
Окончательное решение должен будет принять президент Владимир Путин.

Российские власти согласовали индексацию минимальной оплаты труда, прожиточного минимума и страховых пенсий, передает газета «Ведомости» сообщение источников.

Один из них подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент РФ Владимир Путин. Это произойдет на заседании Государственного совета по социальной политике, назначенном на 25 мая. Власти согласовали повышение платежей на 10%.

11 апреля Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов потребовал от подчиненных найти способ дополнительно проиндексировать или увеличить пенсии, зарплаты сотрудникам государственных и муниципальных учреждений, а также социальных выплат. Глава государства признал, что экономический кризис, начавшийся в результате реакции западных стран на действия Вооруженных сил России на Украине, привел к росту цен, что серьезно ударило по доходам людей.

Позже стало известно, каким категориям граждан предоставят повышенную пенсию этим летом. Сообщается, что увеличенные выплаты получат россияне, которые уволились в феврале 2022 года.

Фото: pixabay.com — Sächsisch

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : правительство России Пенсия МРОТ


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