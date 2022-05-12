Пенсионеры, которые уволились в феврале 2022 года, получат прибавку пенсии

В России с 1 июня прибавка пенсии коснется тех, кто уволился с работы в феврале 2022 года, сообщает Life.

Выплаты увеличат автоматически без подачи заявления. Также указывается, что с лета вступит в силу закон, по которому изменится порядок начисления страховой пенсии по потере кормильца.

Согласно документу, получающие ее совершеннолетние выпускники школ сохранят право на данную выплату до 1 сентября. При этом в случае, если выпускник намерен учиться далее, то ему будут выплачивать пенсию во время учебы вплоть до 23 лет. Заявление писать не нужно.

Кроме того, в рамках нового закона, не требуется доказательств иждивения детей умершего кормильца, достигших возраста 18 лет, которые обучаются очно, в том числе в иностранных учреждениях за пределами территории России.

Ранее Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что россиянам автоматически проиндексируют пенсии и для этого от гражданина не потребуется никаких действий.