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Где оставить своего питомца на время отпуска

  • 25/05/2022, 10:24
Куда пристроить своего любимца на время отъезда? Есть решение!

Самое основное, что приходит в голову ответственному человеку, имеющему домашнее животное – это с кем и где оставить собаку на время отпуска. Стоит понимать, что оставлять собаку без присмотра, поэтом ищут пути решения данной проблемы. Собаки – это такие животные, которые скучают за своим хозяином, потому что им нужно постоянное общение. Если хозяин бросил собаку в одиночестве, она может испортить мебель, одежду, предметы интерьера или просто оставить за собой лужу, оставшись без присмотра. Поэтому, собираясь в отпуск, следует как можно ответственное подойти к данному вопросу. Некоторые хозяева рискуют и берут свое животное с собой, но это возможно, хоть и не совсем удобно, если у вас маленькая собачка. В остальных случаях лучше обратиться к разным услугам, которые помогут вам передержать на время отпуска вашу собаку.

Передержка в домашних условиях

Одним из вариантов передержки собак является передержка в домашних условиях, или догситтинг. Ваш любимец будет жить под присмотром специально обученного человека у вас или у него дома. Это хороший вариант передержки, потому что что догситтеры имеют опыт общения с разными породами собак и смогут наладить дружеские отношения и с вашей собакой. Единственным минусом такой передержки является то, что вы не имеете возможности контролировать уход за вашим любимцем.

Догситтер на несколько часов

Существует такой вариант передержки животного, когда к вашему любимцу приходят несколько раз в день специально обученные люди, чтобы покормить вашего питомца и выгулять его на улице. Но большую часть времени собака будет проводить в одиночестве.

Гостиница для животных

Одним из самых популярных и безопасных вариантов, где оставить животное на время отпуска https://guldog.ru/perederjka – это обратиться за помощью в специальную гостиницу, где о вашем питомце позаботятся должным образом. При обращении к услугам такой гостиницы, пообщайтесь лично с персоналом, укажите на какие-либо особенности животного, что он ест и сколько раз в день он привык гулять. Рекомендуется заранее уточнить, сколько стоит передержка собаки в сутки. Зоогостиницы – это специально оборудованные дома, в которых все предусмотрено для комфортного пребывания животного. Преимуществом такой передержки будет то, что ваша собака будет не только под постоянным присмотром персонала, но и под камерами видеонаблюдения и вы будете иметь возможность постоянно наблюдать за вашей собакой. Также в таких гостиницах всегда находится врач-ветеринар, который окажет неотложную помощь животному в случае необходимости.

Стоимость передержки

Любому хозяину будет интересно, сколько стоит передержка собаки в сутки. Конечно, домашняя передержка будет стоить гораздо дешевле, чем передержка в гостинице. Домашняя передержка стоит от 300 рублей в сутки, а гостиничная передержка будет стоить уже от 500 рублей в сутки. Все зависит от ваших финансов и предпочтений. Поэтому, собираясь в отпуск, нужно ответственно подойти к выбору передержки собак и выбрать для себя оптимальный вариант.

Фото предоставлено рекламодателем

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Теги : домашние животные


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