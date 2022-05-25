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Работник структурного подразделения «РЖД» осужден за получение взяток

  • 25/05/2022, 11:54
новости Новосибирска
Его также обвиняют в дискредитации компании.

Дзержинский районный суд огласил приговор в отношении заместителя начальника и начальника района управления диспетчерского центра управления перевозками (далее – ДЦУП) ОАО «РЖД» Алексея Холенко.

Судом установлено, что Холенко получил взятку в виде денег в значительном размере за осуществление общего попустительства по службе, причинив тем самым существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства, выразившихся в деформации правосознания граждан, в том числе работников структурных подразделений ОАО «РЖД», создании у них представления о возможности удовлетворения личных интересов путем подкупа должностных лиц, в подрыве авторитета, доверия и уважения ДЦУП ОАО «РЖД», а также в целом дискредитации ОАО «РЖД», сто процентов акций которого принадлежат Российской Федерации, говорится в решении суда.

Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России уточняет, что речь идет о взятках в общей сумме 600 тыс рублей.

— Следствием и судом установлено, что в 2016-2018 годах подсудимый неоднократно получал взятки от работников структурных подразделений Западно-Сибирской дирекции управления движением за сокрытие фактов технологических нарушений при обслуживании грузовых вагонов, выявляемых программным обеспечением организации, — говорится в сообщении.

Приговором Дзержинского районного суда города Новосибирска осужденному назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

24 мая адвокат Алексея Холенко подал апелляционную жалобу на приговор суда.

 

Ранее редакция сообщала, что защита опротестовывает приговор экс-чиновнику мэрии, который за взятки получил почти 6 лет. 

Фото Flickr – Gensa Gensa

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Рубрики : Транспорт Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : право и порядок взятка бизнес


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