Власти планируют установить штрафы за незаконные экскурсии

Поправки, устанавливающие штрафы за незаконные экскурсии, будут внесены в КоАП РФ в осеннюю сессию. В частности, речь идет об экскурсиях по крышам и заброшенным зданиям, каменоломням и утесам, пещерам и тоннелям.

«Краснодарские известия» выяснили, какие опасности подстерегают отдыхающих на Кубани и какие экскурсии лучше обходить стороной.

По сведениям цифрового издания, экстремальный туризм на юге страны скрывается за вывеской активного спорта и развлечений для отдыхающих.

По словам руководителя муниципального туристического центра Краснодара Марины Шараповой, джипинг, дайвинг, сплавы по реке Кубани — все это должно строго регламентироваться, однако на сегодняшний день соответствующего документа нет, при этом наиболее опасный «официальный» маршрут, используемый сейчас гидами Краснодара — экскурсии по заброшкам.

Вместе с тем, краснодарский экскурсовод Андрей Ступаченко считает, что самые опасные услуги, которые в настоящее время можно встретить на курортах Кубани, — это джипинг и интродайвинг.

— Первый надо запретить или сертифицировать. Критики не выдерживает, как водители-гиды, так и автопарк — туристов вывозят на «убитых» уазиках, которые рассыпаются на глазах. Интродайвинг следует полностью отменить, это попросту опасно, — уверен Ступаченко.

В том числе среди крайне опасных занятий Андрей Ступаченко назвал буксировку парашютистов за катерами. Гид настаивает, что ни один здравомыслящий человек, разбирающийся в парашютах, никогда не полезет к курортным «бомбилам».

Андрей Бритченко, заместитель начальника управления экономики Краснодара, начальник отдела туризма выразил мнение, что при организации экскурсий должна в первую очередь соблюдаться безопасность клиентов. Именно поэтому на Кубани гиды проходят сертификацию: создана спецкомиссия при краевом министерстве культуры, которая оценивает подготовленность и эрудированность экскурсоводов, в том числе их знание техники безопасности.

Ранее редакция сообщала, что 15-летняя сибирячка пропала в Москве со своим парнем во время экскурсии по коллекторам.