Новосибирцы стали чаще жаловаться на навязанные финансовые услуги

За 1 полугодие 2023 года в Банк России поступило 125 жалоб от новосибирцев на навязанные финансовые услуги, на 6 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Судя по жалобам, менеджеры финансовых организаций либо настаивали на обязательной покупке дополнительных услуг к основному продукту, либо платные опции были включены в договор по умолчанию.

— Последняя ситуация характерна в основном для онлайн-сервисов, когда сделка заключается через приложение финансовой компании или на ее сайте. Такая практика недопустима, так как законом четко определено — клиент сам должен выразить согласие на покупку любой дополнительной услуги, знать ее стоимость и условия, — подчеркивают в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ.

В каждой второй жалобе речь шла про навязывание в банках. Однако доля таких обращений снизилась с 70% в первом полугодии 2022 года до 55% в текущем периоде. Новосибирцы сталкивались с навязыванием, когда оформляли потребительские кредиты, автокредиты или ипотеку, получали банковские карты, открывали вклады или расчетные счета. В дополнение к основному договору чаще всего шли платные страховки, но могли быть и другие услуги — телемедицина, юридические консультации и даже советы опытных водителей.

Кроме того, за первое полугодие 2023 года новосибирцы также направили в Банк России 30 обращений с жалобами на навязывание при оформлении микрозаймов и 26 — при покупке страховок.

— В большинстве случаев от навязанных услуг и страховок можно отказаться. Если вам вместе с кредитом или займом продали целую «корзину» дополнительных опций, которые вам не нужны, воспользуйтесь периодом охлаждения. В этот период можно подать заявление об отказе от лишних сервисов, и вам обязаны вернуть за них деньги. Сейчас это 14 дней, но с января 2024 года это уже будет месяц. Кроме того, кредиторы будут обязаны на следующий день оповещать клиентов, какие именно услуги они оформили вместе с займом и сколько у них есть времени, чтобы от них отказаться. Все эти меры в конечном счете сделают навязывание бесполезной затеей, — рассказала первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

При этом она отметила, что некоторые страховки могут повлиять на стоимость заемных денег. Поэтому отказ от них приведет к увеличению ставки по кредиту — это законно. При этом банки обязаны предоставлять варианты кредитных программ как со страховкой, так и без неё. Большинство дополнительных сервисов — подключение к онлайн-кинотеатру, услуги юриста, теледоктора и т.п. — не делают человека более надежным заемщиком, поэтому отказ от них не может сделать кредит или заем более дорогим.

Для сравнения, в целом по Сибири по итогам первого полугодия поступило 642 жалобы на навязывание финансовых услуг, годом ранее — 626 жалоб. Из них 328 на банки (385), 217 на микрофинансовые организации (131), 97 на страховые компании (109).

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