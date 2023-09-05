На площади Ленина началась подготовка к полумарафону Александра Раевича

В Новосибирске устанавливают ограждения и сцену на площади Ленина. Конструкции монтируют для полумарафона Александра Раевича.

— Полумарафон будет проведен 9 сентября, — отметили в мэрии.

Напомним что в связи полумарафонов в Новосибирске перекроют более десятка улиц в центре города 9 сентября.

Период перекрытий заявлен с 7:00 до 18:00. Список улиц, на которых ограничат движение можно посмотреть здесь.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» на выезде обыграла «Барыс».