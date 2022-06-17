Власти поддержат алкогольное производство в России

О поддержке рынка алкогольной продукции заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей по Москве, вице-президент Федерации Рестораторов и Отельеров Вадим Протасов на пресс-конференции в Москве, передает ГЛАС.ru.

По его мнению, целью данной поддержки должен быть выпуск качественного алкоголя, уменьшение количества суррогата на рынке.

— Данная поддержка производителя является необходимостью для того, чтобы государство добилось результата в процессе предпринимательских свобод, в процессе достижения разумного уровня регулирования экономической деятельности, — отметил эксперт.

Кроме того, он обратил внимание на то, что всего за последние три года потеряно порядка 30% данного рынка, но катастрофой это не является.

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