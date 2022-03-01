Дефицита гречки в Новосибирской области нет

— По цене на гречку: сегодня цена реализации составляет 71-73 рубля за кг, а в магазинах россыпью можно взять по 86 рублей. По объемам в настоящий момент на черепановском заводе, который занимается гречкой, имеются около 120 тонн. Никаких предпосылок к дефициту и увеличению цен по гречихе я не вижу, — заявил на пресс-конференции замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Виктор Апанасенко.

Он считает, что «дефицит» формируется от потребителя. Кто-то хочет купить продукт в новой красочной упаковке по 180 рублей за кг, а кому-то вполне нормально купить россыпью.

— По всем видам сельхозпродукции мы проводим еженедельный мониторинг: по молочным товарам, мясу, зерну, крупам. У нас предпосылок к дефициту по объемам продуктов в настоящий момент не имеется, — подчеркнул Апанасенко.

Предыдущий бум спроса на гречиху пришелся на начало пандемии — весну 2020 года. 23 марта, после двухмесячного простоя (из-за резкого падения спроса и цен на гречку), вновь приступил к работе актив ГК «Пассим» — ООО «Элеваторный комплекс «Безменовский», расположенный в Черепановском районе. Компания говорила о планах выйти в другие регионы России, а также на экспортные рынки

Летом 2021 года проходила информация о том, у производителей заканчивается гречка. В частности, один из собеседников редакции сообщал, что ситуация на рынке гречки в 2020-2021 годах в регионе изменилась. Больше всего на нее повлиял экспорт. Доля поставок крупы за границу сильно увеличилась, и это сказалось на цене. Экспортные цены были на 3-5 рублей за кг выше, чем внутренние. Сезон производители начинали с 26 рублей за кг, а максимальная цена доходила до 48 рублей за кг. При этом магазины все еще отторговывали запасы, сделанные во время ажиотажного спроса 2020 года.

В ноябре 2021-го федеральные СМИ сообщили, что ритейлеры получили письма от производителей о повышении цен на крупы на 10-20%. Для гречки причиной стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где цены производителей за год выросли с 57 рублей до более чем 80 рублей за один килограмм.

По экспертным оценкам, в год россиянин потребляет, в среднем, около 10,5 кг круп. Из них 3,5 кг приходятся на гречку, 3,5 кг — на рис.