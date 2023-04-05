Выбрано около 400 предприятий оборонно-промышленного комплекса для запуска льготной аренды жилья

По поручению президента РФ Владимира Путина запускается спецпрограмма льготного арендного жилья для сотрудников ОПК по ставке ниже рыночной, заявил заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает РИА Новости Недвижимость.

По словам министра, определены 359 предприятий, где этот вопрос решат в первую очередь. Также разработаны критерии включения в программу сотрудников данных предприятий.

— Совокупная потребность в льготном найме предварительно заявлена в отношении около пятидесяти тысяч работников, — сообщил Мантуров на президиуме Госсовета по вопросам развития промышленности РФ в условиях санкций.

Мантуров отметил, что на сегодняшний день Минстроем прорабатываются все вопросы, включая необходимое финансирование. Ожидается, что подробный план мероприятий будет сформирован до 31 мая.

Отдельно министр прокомментировал инициативу губернатора Кировской области по льготному найму жилья для сотрудников системообразующих организаций промышленности.

— Концептуально мы поддерживаем, но предлагаем все-таки сначала исполнить Ваше, Владимир Владимирович, поручение по аналогичной задаче в ОПК, — сказал Денис Мантуров.

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Фото с сайта Кремля