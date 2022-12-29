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Станет ли 2023 год переломным для криптовалюты

  • 29/12/2022, 15:50
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Станет ли 2023 год переломным для криптовалюты
А также какие токены могут принести прибыль, рассказывает эксперт.

2023 год не должен сильно отличаться от 2022 года, так как основные проблемы текущего года плавно перейдут в следующий, считает старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

— Низкая стоимость заемного капитала — это ключевой драйвер рыночных котировок, говорит Быков. — Именно поэтому в 2020-2021 годах мы наблюдали бурный рост капитализации буквально всех инструментов. Сейчас же центробанки ужесточают условия займов, повышая ставки уже в рамках борьбы с инфляцией, вследствие чего спекулятивная активность заметно снизилась, игроки заняли выжидательную позицию. Эксперт отмечает, что представители ФРС планируют держать ставки на высоких отметках возможно весь 2023 год. Делается это, чтобы победить инфляцию.

Именно поэтому специалист скептически настроен по отношению к тому, что произойдет рост цифровых активов в 2023 году.

По словам Антона Быкова, попытки расшевелить рынок возможны лишь ближе к 2024 году, когда потери 2022 года будут подзабыты, а на первый план выйдет халвинг — очередное сокращение награды для майнеров биткоина.

Делая прогнозы на 2023 год относительно прибыли от токенов, Быков считает, что не стоит цепляться за уже выстрелившие проекты, а стоит находиться в постоянном поиске новых перспективных игроков.

— Держать свой капитал в наиболее надежных активах — ETH и BTC, так как только они могут пережить действительно затяжной медвежий рынок, — рекомендует эксперт. — Если же говорить о новом драйвере рынка в будущем, то им вполне могут стать Web3 проекты. Из старичков относительно привлекательно выглядит ICP, правда траектория падения котировок все же заставляет действовать максимально осторожно.

Ранее редакция сообщала, что в Иркутской области могут выделить участки для размещения криптовалютных ферм.

Фото: pixabay.com — geralt

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Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Россия

Теги : токены рекомендации эксперта криптовалюта бизнес


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