Власти сами будут предлагать малому и среднему бизнесу госпомощь

Получить господдержку станет проще — во всех регионах России запустили новый сервис по диагностике малого и среднего бизнеса, который позволит государству оперативно проводить оценку компаний по 44 показателям и самостоятельно предлагать им адресную помощь. Об этом «Известиям» рассказали в корпорации МСП.

В дальнейшем предприниматели смогут «одним нажатием кнопки» проходить такой чекап и получать рекомендации по подходящим им мерам поддержки. По мнению экспертов, нововведение облегчит жизнь бизнесу, так как позволит не бегать по инстанциям, собирая справки.

Как сообщили в корпорации МСП, чекап будет включать в себя два этапа: прескоринг, при котором проводится предварительная оценка компании, и скоринг — расширенная диагностика различных количественных и качественных характеристик деятельности. В результате за три минуты можно будет узнать 44 показателя о бизнесе.

Как пояснила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова, сервис был разработан корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития для решения задач нацпроекта по поддержке малого бизнеса. Он поможет создать клиентоориентированную модель, когда государственные услуги и меры будут исходить из реальных потребностей предпринимателей.

В соответствии с федеральной программой «Акселерация субъектов МСП», по итогам этого года комплексная поддержка (от двух различных услуг) будет оказана 85,5 тыс. компаниям малого и среднего бизнеса, а к 2024 году этот показатель составит 513,8 тыс.

При этом, по мнению исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина, одной из ключевых проблем при получении господдержки выступают недостаток информированности предпринимателей, сложный процесс подачи заявок и долгое ожидание ответа. Кроме того, он обратил внимание на строгие условия предоставления помощи, которые не учитывают, что бизнес ведется «на свой страх и риск» и предприниматели могут допускать ошибки.

— Сегодня мерами господдержки пользуется от 2 до 5% малых предпринимателей, и основная причина этого — недоверие к государству, — констатировал сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян.

Бизнесмены опасаются, что после активного взаимодействия их компаний с властями автоматически произойдет обмен информацией и с силовыми органами, что впоследствии может быть использовано против них.