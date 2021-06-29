В Роскачестве обнаружили новый вид мошенничества, связанного с коронавирусом

Мошенники взламывают личную страницу в соцсети и отправляют с нее друзьям пользователя сообщение о том, что его жена или муж сегодня умерли от коронавируса. Подобные тексты приходили в том числе сотрудникам Роскачества якобы от их друзей в социальной сети «ВКонтакте», сообщается на сайте ведомства.

Как определили исследователи, полученные от мошенников сообщения были эмоциональны, но текст наполнен клише и обезличен. К примеру, злоумышленники использовали фразы: «мой дорогой муж…» и прочие. Для взломщика это удобно, так как часто мошенник не знает реального семейного статуса жертвы. После этого взломщик либо дожидается, когда собеседник сам предложит помощь, либо просит «скинуть» денег на организацию похорон или поддержку семьи.

Мошенники рассылают тексты только через личные сообщения, не публикуя ничего на стене, так как в этом случае пользователи могут среагировать на взлом страницы и пожаловаться администрации сервиса. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов подчеркнул, что важно проверять любую информацию особенно от людей, с которыми нет постоянного общения.