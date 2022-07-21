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Власти учли предложения граждан по проекту полигона ТКО в Искитимском районе

  • 21/07/2022, 15:47
Автор:
новости Новосибирской области
Между земельным участком под полигон и территорией Бердска расположена лесополоса, а на участке захоронения отходов планируется высадка газона площадью более 2-х га.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, все замечания и предложения граждан на проект строительства полигона твердых коммунальных отходов у поселка Маяк Искитимского района в регулярном режиме прорабатываются органами власти.

— Сейчас движение мусоровозов планируется в обход поселка Маяк, рассматривается вариант строительства дороги. <…> Между земельным участком под полигон и территорией Бердска расположена лесополоса. При этом по проекту предусмотрено сетчатое ограждение высотой 2,5 метра, а на участке захоронения отходов планируется высадка газона площадью более 2-х га, что значительно снизит негативное воздействие на окружающую среду, — заявил заместитель главы Искитимского района по вопросам ЖКХ, энергетики и газификации Алексей Колотий.

В настоящее время инициатором проекта – ООО «Полигон» проектная документация по объекту передана для прохождения государственной экологической экспертизы, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.  Строительство полигона возможно исключительно после получения результатов государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе при наличии разрешения на строительство, выдаваемого органом местного самоуправления.

Напомним, что на слушаниях в конце мая жителям Бердска и Искитимского района был презентован проект мусороперерабатывающего предприятия, принимающего твердые отходы. По итогам выступления с докладом представителя компании-проектировщика Александра Куца с вопросами и замечаниями выступили несколько десятков собравшихся общественников. Как следовало из большей части выступлений, люди опасались появления вместо перерабатывающего предприятия очередной свалки под боком.

По информации администрации Искитимского района, всего за месяц, с 3 мая по 3 июня, поступили 307 вопросов, предложений и рекомендаций относительно строительства полигона. Из них на электронную почту — 180, в журнал замечаний и предложений — 65, в письменном виде в адрес администрации — 62, из которых 55 — коллективные.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : экология полигон отходы общество власть бизнес


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