В Госдуме хотят обязать граждан предъявлять военный билет при прописке и получении водительских прав

Госдума рассмотрит законопроект о предъявлении военных билетов россиянами при получении регистрации по месту жительства и ряда других случаев. Инициатива исходит от Заксобрания Калужской области.

Проект закона относится к военнообязанным россиянам.

В пояснительной записке говорится, что они будут обязаны предъявлять документы о постановке на воинский учет «при обращении их за регистрацией по месту жительства (пребывания на срок более трех месяцев), получением водительского удостоверения, а также получением лицензий на оружие».

Таким образом авторы проекта рассчитывают повысить достоверность сведений воинского учета. Депутаты уверены, что их предложение «будет способствовать своевременному и на высоком уровне решению задач по поддержанию мобилизационной готовности».

Напомним, что до 2002 года военнообязанные россияне должны были предъявлять военный билет, чтобы прописаться. Однако позже это требование упразднили.

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Фото с сайта Госдумы