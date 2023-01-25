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В Госдуме хотят обязать граждан предъявлять военный билет при прописке и получении водительских прав

  • 25/01/2023, 10:36
Автор:
военный билет при прописке и получении водительских прав
Таким образом авторы проекта рассчитывают повысить достоверность сведений воинского учета.

Госдума рассмотрит законопроект о предъявлении военных билетов россиянами при получении регистрации по месту жительства и ряда других случаев. Инициатива исходит от Заксобрания Калужской области.

Проект закона относится к военнообязанным россиянам.

В пояснительной записке говорится, что они будут обязаны предъявлять документы о постановке на воинский учет «при обращении их за регистрацией по месту жительства (пребывания на срок более трех месяцев), получением водительского удостоверения, а также получением лицензий на оружие».

Таким образом авторы проекта рассчитывают повысить достоверность сведений воинского учета. Депутаты уверены, что их предложение «будет способствовать своевременному и на высоком уровне решению задач по поддержанию мобилизационной готовности».

Напомним, что до 2002 года военнообязанные россияне должны были предъявлять военный билет, чтобы прописаться. Однако позже это требование упразднили.

Ранее редакция сообщала, что Путин концептуально поддержал идею повысить призывной возраст.

Фото с сайта Госдумы

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : законопроект Госдума военный билет


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