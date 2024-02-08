Власти введут новую схему строительства жилья с привлечением средств дольщиков

Минстрой РФ до конца июня текущего года намерен разработать дополнительные механизмы финансирования проектов жилищного строительства с привлечением средств дольщиков, пишет газета «Ведомости». Кроме того, в планах ведомства включить возможность строительства объектов социальной инфраструктуры.

Согласно новой схеме, застройщики будут получать разрешение на жилое строительство в обмен на возведение детских садов и школ, финансирование которых будет осуществляться за счет средств дольщиков.

При этом подобные проекты будут в обязательном порядке поддерживаться бюджетами регионов. Таким образом, во-первых, должно произойти снижение давления на бюджеты регионов, во-вторых, жители смогут рассчитывать на получение новых объектов социальной инфраструктуры.

Ранее редакция сообщала, что Минцифры предлагает продлить программу льготной ипотеки для IT-специалистов.