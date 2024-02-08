Полицейские только со второго раза смогли закрыть секс-притон в Новосибирске

Жительница Заельцовского района тщательно копила деньги «на старость». В свои 50 лет, использовав свою коммерческую жилку, женщина решила раскрутить секс-индустрию в Новосибирске. В мае 2021 года она сняла квартиру, где поселила работниц, наняла администраторов, водителей и охранников. Кроме этого, в социальных сетях администратор размещала объявления о высокооплачиваемой работе, ежедневных выплатах и предоставлении бесплатного жилья. От жриц любви требовалась обслуживать клиентов в гостиницах, саунах, а также на их территории по договоренности. Но что-то пошло не так.

Однажды вместо клиентов в уютное амурное гнездышко нагрянули сотрудники МВД.

― В августе 2023 года в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции деятельность участников организованной преступной группы была пресечена. В отношении фигурантов была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. В ходе обысков в арендованной квартире полицейские изъяли предметы, используемые при оказании интимных услуг, а также визитные карточки, ― рассказали Infopro54 сотрудники пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.

Следователи возбудили сразу несколько уголовных дел: «Вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой» и «Организация занятия проституцией другими лицами».

Но эта неприятность не отбила у бизнес-леди желания продолжить начатое. Буквально через месяц, в сентябре, бордель возобновил свою работу. Об этом снова стало известно полицейским.

― 5 октября 2023 года деятельность участников организованной преступной группы была пресечена. В отношении организатора группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще 5 фигурантов находятся под подпиской о невыезде, ― добавили в ведомстве.

В настоящее время уголовные дела в отношении всех участников группы направлены в Дзержинский районный суд города Новосибирска.