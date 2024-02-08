Белый медведь Кай уничтожил свой завтрак на камеру в Новосибирском зоопарке

Утренняя трапеза белого медведя Кая попала на видео в Новосибирском зоопарке.

На кадрах можно увидеть, как Кай сперва все тщательно обнюхивает, а затем спокойно начинает трапезничать.

― Там у него рыбка, хлеб с морковкой и другие овощи. Кай хитрый. Он головы рыб оставляет на потом, специально складывает их отдельно, ― рассказала автор видео Анна Новикова.

После первой пробы угощения медведь прилег отдохнуть, положив голову на одну из ступенек.

Кай родился в Санкт-Петербурге 27 ноября 2007 года. В Новосибирск переехал в 2008 году и сразу покорил сердца сибиряков.

Белый медведь считается вторым по величине сухопутным хищником на планете.

Ранее редакция сообщала о том, что зоопарк подарил пледы и мячи орангутанам в Новосибирске.