Экспорт из Новосибирской области вырос на 65%

— В начале 2022 года, когда мы обсуждали риски, то одним из них была логистика. На тот момент на этом рынке все замерло, и никто не понимал, что будет дальше. Но в итоге мы неплохо выросли. Отгружено товаров собственного производства в 1,1 раза больше, чем в первом полугодии 2021 года — на 185 млрд рублей. Оборот организаций, работающих в сфере транспортировки и хранения, также вырос в 1,1 раза — до 194 млрд, — констатировал на пресс-конференции министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. — Очень хорошие результаты по экспорту: в денежном выражении рост на 65%, до 2,6 млрд долларов, в физическом объеме — на 20%. И это несмотря на то, что «отвалились» 15 недружественных к России стран.

— «Отвалились» в основном европейские страны, но мы больше стали продавать в Азию и страны СНГ. Мы видим, что заместить экспорт можно, несмотря на то, что некоторые страны отказались с нами сотрудничать, у нас получается торговать с новыми партнерами, и объемы экспорта растут, — пояснил чиновник.

По его словам, в первом полугодии 2022 года компании области осуществляли экспортные операции с 93 странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Средней Азии и Европы.

Ключевыми экспортными товарами для региона были каменный уголь, угольные электроды, двигатели, электрические генераторы и нефтепродукты.

По данным Минэкономразвития, за первое полугодие 2022 года железнодорожные перевозки в регионе в натуральном выражении выросли на 15% — до 574 тысяч тонн. Основное направление — страны Ближнего Востока и Средней Азии. Перевозки зерна выросли в 2,2 раза, продовольствия — в 1,5 раза, химикатов — почти в 3 раза.

— Перевозки осуществлялись в Казахстан, другие страны СНГ. Это говорит о том, что логистика и транспортные цепочки перестраиваются, — констатировал Решетников. — По импорту результаты менее значительные — +5,6%, до 1,6 млрд долларов. Однако импорт снижается по всей стране, а у нас — положительный результат.

Импортные операции компании региона осуществляли с партнерами из 97 стран (минус 3 страны): Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Америки, Средней Азии и Европы. Наиболее популярными предметами импорта были авиационные двигатели, прокат плоский из железа, бульдозеры, краны, запчасти к транспортным средствам и текстильные изделия.

В ближайшее время Минэкономразвития планирует организовать бизнес-миссии логистов в Индию, Турцию и Казахстан.

— На наш взгляд, выстраивание деловых отношений через такие бизнес-миссии позволит завершить перестройку логистических цепочек. Они уже перестраиваются, но нужен совместный проект, и тогда мы увидим рост экономики между регионом и азиатскими странами, странами СНГ. Сейчас это наш ключевой приоритет, — заявил Лев Решетников.

— Мы видим, что из ТЦ уходят некоторые иностранные компании, но приходят новые арендаторы. Часть ушедших возвращается, и наши граждане любят и ждут возвращения этих брендов, несмотря на то, что они иностранные. С другой стороны, у нас начинает вставать на ноги собственная легкая промышленность. Появляется все больше российских компаний и брендов, — рассуждает министр. — Мы также наблюдаем, что вместо ушедших компаний приходят азиатские бренды, которые пытаются их заместить. С этой точки зрения мы не видим проблем ни с наличием товаров, ни с трудоустройством сотрудников. В Новосибирске рынок труда дефицитен. Бизнес страдает от дефицита кадров.

По уточненным прогнозам Минэкономразвития области, по итогам 2022 года ВРП региона упадет на 2% по сравнению с 2021 годом (1,5 трлн рублей, в 2020-м — 1,3 трлн, прогноз по России — -8%). Просадка по инвестициям ожидается в районе 10% (по России — 19,6%), в розничной торговле 6% (по России — 9%).

При этом в ведомстве ожидают, что по итогам года в регионе будет прирост показателей в сфере промышленности до 4% (по России просадка на 4,2%). Об этом ранее редакции рассказывал и президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий Сергей Карпекин.

Более точно о том, как экономика региона прошла 2022 год Лев Решетников обещал рассказать в ноябре.

Ранее редакция рассказывала о том, что у сибирского бизнеса растет интерес к сотрудничеству с Индией.