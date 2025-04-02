Вместо долгостроя около 34-й больницы в Новосибирске появится гостиница — высотка

Мэрия Новосибирска согласовала смену вида разрешенного использования земельного участка около 34-й больницы. Напомним, на площадке уже много лет находится долгострой, где должен был разместиться супермаркет «Ленты». Площадь участка составляет 4506 кв. м, незавершенного объекта — 1610 кв. м. Застройщиком является ООО «Формула недвижимости», которое арендует участок.

Как отмечается в постановлении мэрии, компания вышла с предложением о комплексном развитии территории. Для этого застройщику потребовалось изменить вид участка с «общественные здания административного назначения» на «деловое управление», «гостиничное обслуживание». Это разрешение было получено.

На площадке компания планирует построить многофункциональный комплекс площадью не более 27 115 кв. метров и высотой не более 30 этажей. В объекте не более 49 % от общей площади здания займет гостиница, остальные площади — офисные и коммерческие помещения, подземный паркинг. Кроме того, инициатор проекта в рамках КРТ должен создать сквер с элементами ландшафтного дизайна, фонтаном и многофункциональным архитектурным объектом и вложить в эти работы не менее 40 млн рублей, а также благоустроить территорию общего пользования, расположенную вдоль четной стороны по ул. Титова в Ленинском районе (от ул. Серафимовича до ул. Костычева) и вдоль ул. Серафимовича. Элементы благоустройства, созданные компанией подлежат безвозмездной передаче в муниципальную собственность города Новосибирска.

Срок реализации проекта комплексного развития территории — до 10.04.2030.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Формула недвижимости» зарегистрирована в 2017 году. С 2023 года учредителями компании являются Валерий Акимов и Евгений Корнев (по 50%). Корнев также является собственником ООО «СЗ Снегири» (30%), где 40% принадлежит Ольге Куляджанян. Акимов собственник ООО СЗ «Мой Дом Плюс» (100%).

Ранее редакция сообщала о том, что рядом с метро «Октябрьская» в Новосибирске построят 23-этажную гостиницу.