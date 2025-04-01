В Новосибирске разработают препарат с рыночным потенциалом в 10 млрд рублей

Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии (НИИКЭЛ) — филиал ИЦиГ СО РАН и «Биннофарм Групп» и подписали договор о стратегическом сотрудничестве. Основная цель партнёрства — разработка оригинального инновационного препарата в области гастроэнтерологии с принципиально новым механизмом действия для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

— В задачи учёных НИИКЭЛ входит разработка технологии синтеза препарата, исследование его свойств и последующий трансфер технологий на производственную площадку «Биннофарм Групп», — говорится в сообщении партнеров.

Руководитель НИИКЭЛ – филиала ИЦиГ СО РАН, доктор медицинских наук Максим Королев отметил, что в институте накоплен большой опыт работы в сфере фармакологических технологий. Исследования в направлении, которое интересно индустриальному партнеру, ученые проводят на протяжении более чем 30 лет.

Ожидается, что разработка будет завершена к концу 2027 года. Рыночный потенциал нового препарата в Российской Федерации оценивается в 10 миллиардов рублей.

Помимо гастроэнтерологического направления, «Биннофарм Групп» рассматривает возможности сотрудничества с исследовательскими центрами в таких сферах, как гинекология, хирургия и неврология.

«Биннофарм Групп» объединяет пять крупных производственных площадок в разных регионах России: ОАО «Синтез», ЗАО «Биоком», Alium (АО «ФП «Оболенское»), АО «Биннофарм» и ПФК «Алиум». Предприятия группы выпускают лекарственные препараты в разных формах, в том числе из собственных фармацевтических субстанций, говорится на сайте компании. В портфеле группы более 480 регистрационных удостоверений препаратов.

Ранее редакция сообщала о том, что суперантибиотик планируют производить в Новосибирске. Его производство планируют запустить к концу 2025 года.