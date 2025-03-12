Рядом с метро «Октябрьская» в Новосибирске построят 23-этажную гостиницу

Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска выдало АО СЗ «СД «Альфа-Капитал» (ранее ЗАО СЗ «СД «Альфа-Капитал») разрешение на строительство гостиницы в Октябрьском районе Новосибирска. Информация об этом размещена на сайте администрации города. Здание будет располагаться рядом метро «Октябрьская», недалеко от Заксобрания Новосибирской области. Документ действует до 11 мая 2029 года.

Согласно документу, здание гостиницы планируется возвести на ул. Московской, оно будет иметь 2 подземных и 23 надземных этажа. Его общая площадь 38 520 кв. метров. Предполагается, что в отеле разместятся 680 номеров, общая площадь которых составит 19 037 кв метров, офисы (2 536,94 кв. метра) и подземная стоянка на 180 машино-мест (7 008,95 кв. метров).

Стоит отметить, что «СД Альфа-Капитал» застраивает этот участок города уже несколько лет. Застройщик уже дважды продлял строительство еще одного административного здания в Октябрьском районе. Площадь жилых помещений в нем должны составить более 10,2 тысяч кв метров. Разрешение действует до октября 2025 года. Новый отель появится в районе одного из жилых комплексов компании.

Напомним, по итогам 2024 года, Октябрьский район являлся лидером по доле строительства жилой площади в Новосибирске с показателем 19,5%. На втором месте по строительству Заельцовский район с показателем 18,2%. Самый не застраиваемый район — Железнодорожный с показателем 1,8 %.

По данным сервиса Контур Фокус, АО СЗ «СД «Альфа-Капитал» (Москва) создано в 2003 году. До сентября 2022 года учредителями компании были Сергей (90%) и Николай (10%) Дородных. Сейчас информация об акционерах компании закрыта. В Новосибирске компания работает через ООО СЗ «Альфа», которая создана в 2018 году. Гендиректор компании Марина Гирина. Выручка новосибирской дочки на конец 2023 года 287,7 млн рублей (-76%), чистая прибыль — 93 млн.

Ранее редакция сообщала, что Технопарк Новосибирска планирует построить высотку за 10 млрд рублей. В многофункциональном комплексе (32 этажа) будут размещаться офисы и гостиница.