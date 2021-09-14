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«Противопожарно-лесные» статьи областного бюджета «освоят» полицейские?

  • 14/09/2021, 16:18
Автор:
Новости Новосибирской области
В областном правительстве уверяют, что безвозмездный переброс региональных активов федеральной структуре — в рамках закона. Слово за аудиторами.

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области проверят реализацию ряда мероприятий программы развития лесного хозяйства региона. Такое решение принял комитет Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям. Поводом для обращения депутатов к аудиторам послужили планы регионального правительства часть областных средств госпрограммы в размере 40 млн рублей потратить на закупку 39 специализированных автомобилей, которые, как сообщил в своем докладе министр природных ресурсов и экологии Андрей Даниленко, позже планируется передать в безвозмездное пользование районным подразделениям ГУ МВД по Новосибирской области.

КСП ускорить работу по проверке данного факта, говорится в решении комитета. Минприроды в письменном виде представить в комитет разъяснения целесообразности изымания денег и имущества из статьи расходов областного бюджета «Пожарная безопасность» и передаче их в федеральные структуры.

Автомобили, о которых идет речь, предполагается использовать для патрулирования лесных территорий региона на предмет пресечения незаконной лесозаготовки.

В этом году в ходе рейдов были выявлены факты незаконной рубки древесины. Но количество таких случаев сократилось на 25% по сравнению с предыдущим годом, а по объему заготовленной древесины — почти вполовину, сообщает Андрей Даниленко. Мы плотно работаем с управлениями внутренних дел по районам Новосибирской области. Именно они участвуют в рассмотрении дел по административным правонарушениям и нашим заявлениям, когда мы выявляем массовую рубку деревьев. Речь идет о выполнении совместных мероприятий по патрулированию с участием наших специалистов и служащих Управления внутренних дел.

Возник вопрос, насколько обоснованно тратить областные деньги на, по сути, федеральную структуру.

То есть мы за областные деньги купим автомобили и передадим их федеральной структуре, которая нам на этой технике будет потом что-то доброе делать? комментирует зампредседателя комитата Денис Субботин. Как мы это контролировать будем? Это большие деньги, это областной бюджет, в котором каждую копейку КСП пытается считать, банкиров зажимают, когда они неправильные проценты делают.

Как поясняет министр, такое решение было принято еще в августе прошлого года.

Во всяком случае губернатор точно в теме, сообщает Даниленко. Я вышел с больничного, когда мне довели это решение. Дальше оно было заложено в бюджет в статью по пожарной безопасности. Мы ее перераспределили, так как с МВД мы не столько вопросы противопожарной безопасности решали, сколько вопросы хищения древесины. Поэтому так перераспределили, а сейчас просто приводим в соответствие с бюджетом. В рабочем совещании при перераспределении средств участвовала в том числе и Елена Анатольевна Гончарова (Председатель КСП Новосибирской области. — Ред.).

Как сообщила аудитор Елена Саблина, представлявшая на заседании комитета КСП Новосибирской области, в настоящий момент в Министерстве природных ресурсов как раз по этому вопросу проводится проверка.

В том числе проверяем приобретение и использование имущества для лесного хозяйства, сообщает аудитор. Думаю, что в октябре представим аргументированную точку зрения по данному вопросу

Что касается других изменений программы, перечисленных главой Минприроды, то они вносятся в программу в связи с необходимостью ее приведения в соответствие с законом «Об областном бюджете на 2021 и плановый период 2022-2023 годов» в редакции от 8 июля 2021 года. На 2021 год проектом предусмотрено финансирование в размере 749,9 млн рублей, в том числе 261,6 млн средства федерального бюджета, 87,7 млн областного бюджета, 430,6 млн средства внебюджетных источников. Произведено увеличение расходов, предусмотренных на реализацию государственной программы в 2021 году, в общей сумме 30,8 млн рублей. В том числе увеличено финансирование мер противопожарной безопасности и защиты лесов от вредных организмов на 20,3 млн в связи с поступлением денежных средств из резервного фонда Правительства РФ на мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем авиационного патрулирования. Из областного бюджета увеличено финансирование мероприятий на сумму 10,5 млн рублей по осуществлению мер противопожарной безопасности: увеличено финансирование на 1,6 млн на мониторинг пожарной опасности из-за увеличения объемов выполняемых работ. На мероприятия лесоустройства увеличено финансирование на 9,5 млн — на проведение подготовительных лесоустроительных работ на территории Искитимского и Кыштовского лесничеств на общей площади 276,5 тысячи га. На мероприятия по охране и функционированию особо охраняемой природной территории Новосибирской области, памятника природы «Дендрологический парк» увеличено финансирование на 204,6 тысячи рублей из-за удорожания выполняемых работ.

Кроме того, перераспределены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 40,3 млн на мероприятия противопожарной безопасности и защиты лесов от вредных организмов, на осуществление мер по выявлению нарушений лесного законодательства, незаконной заготовки и обороту древесины на территории Новосибирской области.

Фото: pixabay.com автор: Free-Photos

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Рубрики : Экономика Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги :

лес
ГУ МВД
вырубки
безопасность


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