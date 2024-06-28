Внедорожники обогнали седаны по популярности среди новых авто в Новосибирске

За первые пять месяцев 2024 года спрос на новые внедорожники в Новосибирске составил 75,04%. К таким выводам пришли эксперты Авито Авто, проанализировав данные по легковым автомобилям с разными типами кузова за период с января по май 2024 года в Новосибирской области. Самым востребованным автомобилем в этой категории стал Toyota RAV4, с долей 7,89%.
На втором месте по доле в спросе — седан. На него пришлось 19,85% спроса, что на 16,2% больше, чем годом ранее. Среди моделей авто с этим типом кузова лидером по спросу стала LADA Granta (30,62%).
Замыкает тройку лидеров по спросу лифтбек (2,92%). В этой категории лидером по спросу также стала LADA Granta (доля спроса 63,16%).
По количеству объявлений также лидирует внедорожник (91,06%). За ним следуют седан, получивший 6,15%, и лифтбек с 0,76%.
При выборе автомобилей с пробегом пользователи платформы из Новосибирской области более заинтересованы в седанах: доля этого типа кузова в спросе составила 34,85%. Среди моделей самым популярным стал ВАЗ 2107 (на него пришлось 7,63% спроса).
29,36% спроса пришлось на внедорожники. В этой категории лидером стал ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива). Эта модель получила 5,47% от спроса.
Третья строка досталась кузову хэтчбек, получившему долю в 12,11%. Здесь также лидирует представитель отечественного автопрома – LADA 2114 Samara (14,83% в спросе).
Лидером по количеству объявлений на платформе стали внедорожники: этому типу кузовов принадлежит доля 40,84%. На втором месте – седаны с 25,9%, на третьем – хэтчбеки с 11,41%.
— Мы видим существенный рост спроса год к году практически по всем основным типам кузова как в массовом, так и в премиальном сегментах новых авто – интерес россиян к новым автомобилям постепенно увеличивается. Отметим также, что модели LADA сохраняют лидерство по популярности в большинстве категорий, оставаясь оптимальным выбором для многих наших соотечественников, – комментирует руководитель по продажам новых автомобилей в Авито Авто Артем Хомутинников.
Фото: ru.freepik.com /Автор: freepik
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