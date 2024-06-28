Глава стройкомпании ответит в суде за искалеченного ребенка в Новосибирске

В Новосибирске перед судом предстанет руководитель строительной организации, по вине которого маленькая девочка получила тяжкий вред здоровью.

ЧП произошло в одном из детских садов в августе 2023 года, когда во время шторма порывом ветра оторвало часть крыши — один из ее фрагментов при падении ударил 5-летнюю воспитанницу по голове.

Следствием было установлено, что в июне 2022 года директор строительной компании заключил с МКДОУ «Детский сад № 66» контракт на ремонт кровли. Застройщик решил сэкономить и работы были выполнены с существенными нарушениями строительных норм и правил, что стало следствием инцидента с травмированием ребенка.

— В результате малолетней потерпевшей причинена закрытая черепно-мозговая травма в виде перелома лобной кости, рубец на которой неизгладимо обезображивает лицо ребенка и влечёт за собой тяжкий вред здоровью, — пояснили в прокуратуре Новосибирской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения.

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