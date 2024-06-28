Рекламодателям

Глава стройкомпании ответит в суде за искалеченного ребенка в Новосибирске

  • 28/06/2024, 12:18
Автор: Артем Рязанов
Дело главы стройкомпании, из-за которой пострадал ребенок, передано в суд Новосибирска
После ремонта, выполненного подрядчиком в детском саду, 5-летняя девочка получила серьезные травмы.

В Новосибирске перед судом предстанет руководитель строительной организации, по вине которого маленькая девочка получила тяжкий вред здоровью.

ЧП произошло в одном из детских садов в августе 2023 года, когда во время шторма порывом ветра оторвало часть крыши — один из ее фрагментов при падении ударил 5-летнюю воспитанницу по голове.

Следствием было установлено, что в июне 2022 года директор строительной компании заключил с МКДОУ «Детский сад № 66» контракт на ремонт кровли. Застройщик решил сэкономить и работы были выполнены с существенными нарушениями строительных норм и правил, что стало следствием инцидента с травмированием ребенка.

— В результате малолетней потерпевшей причинена закрытая черепно-мозговая травма в виде перелома лобной кости, рубец на которой неизгладимо обезображивает лицо ребенка и влечёт за собой тяжкий вред здоровью, — пояснили в прокуратуре Новосибирской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения.

Ранее редакция сообщала о том, что взять в собственность памятники ВОВ обязали муниципалитет в Новосибирской области.

Источник фото: Прокуратура Новосибирской области

113

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : строительная компания прокуратура пострадал ребенок


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Светозар Дарнев: Мне хотелось бы создать в Светлом мини-мэрию

Светозар Дарнев: Мне хотелось бы создать в Светлом мини-мэрию

Чтобы жители принимали участие в управлении территорией и «болели» за ее развитие.
Все материалы
Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Почти вдвое повысилась региональная выплата многодетным семьям на подготовку к школе
28/06/24 16:40
Общество
Прокуратура подозревает подрядчика в мошенничестве при замене труб в Новосибирске
28/06/24 15:33
Право&Порядок
Школьные участки предлагают сократить на 20-40% в Новосибирске
28/06/24 15:11
Бизнес Власть Общество
Подростка отправили в колонию за убийство сводной сестры под Новосибирском
28/06/24 14:53
Происшествия
Пьяного мужчину на сдутом сапборде спасли жители Новосибирска
28/06/24 14:25
Происшествия
Подозреваемый в серии мошенничеств при аренде квартир задержан в Новосибирске
28/06/24 14:23
Право&Порядок
Инфляция в Новосибирской области ускорилась в мае до 9,2%
28/06/24 14:00
Общество Экономика
В Новосибирске обнаружили 15 школ с детьми мигрантов, не говорящими по-русски
28/06/24 12:58
Образование Общество
Иномарка сбила 13-летнего велосипедиста в Новосибирске
28/06/24 12:46
Происшествия
Механизмы градостроительного обновления Новосибирска кардинально изменяются
28/06/24 12:42
Недвижимость Рынки
Для новосибирских компаний создадут онлайн-витрину на маркетплейсе
28/06/24 12:33
Бизнес
Глава стройкомпании ответит в суде за искалеченного ребенка в Новосибирске
28/06/24 12:18
Право&Порядок
Внедорожники обогнали седаны по популярности среди новых авто в Новосибирске
28/06/24 11:33
Бизнес
Суд оставил депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева в СИЗО
28/06/24 11:09
Бизнес Общество
Взять в собственность памятники ВОВ обязали муниципалитет в Новосибирской области
28/06/24 11:04
Право&Порядок
Патрульный автомобиль ГАИ попал в ДТП с иномаркой в Новосибирске
28/06/24 10:55
Происшествия
Более 50 единиц нового рентген-оборудования появится в учреждениях здравоохранения региона благодаря нацпроекту
28/06/24 10:45
Власть
На Новосибирском водохранилище утонул 14-летний школьник
28/06/24 10:31
Происшествия
Гриб размером со страусиное яйцо нашли в Новосибирской области
28/06/24 9:57
Общество
Жительница Новосибирска на эвакуаторе забрала у бывшего мужа дорогой Land Rover
28/06/24 9:56
Право&Порядок
Популярное
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Новости компаний
Жители Новосибирской области чаще всего ходят по ДМС на физиотерапию, а Тувы — к терапевту
27/06/24 16:28
Банк Уралсиб в третий раз стал победителем конкурса «Новосибирская марка»
27/06/24 9:00
«Россети Новосибирск» повысили надежность сельских электросетей в 4 районах Новосибирской области
26/06/24 9:00
Как оформить кредит без залога по программе с господдержкой для МСП
26/06/24 7:00
«Россети Новосибирск» активно участвуют в реализации региональной программы строительства льготного жилья
25/06/24 10:52
Банк Уралсиб стал партнером XXXV Всероссийского олимпийского дня в Красноярске
25/06/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска