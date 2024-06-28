Суд оставил депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева в СИЗО

Новосибирский областной суд отказал депутату горсовета Новосибирска Игорю Украинцеву в апелляционной жалобе на арест. Об этом редакции Infopro54 рассказал адвокат Иван Рассолов.

—Мы не согласны с предъявленным обвинением, не согласны с постановлениями об избрании меры пресечения, и с сегодняшним постановлением Новосибирского областного суда. Вопрос об обжаловании апелляционного постановления будет разрешен нами после изучения самого постановления, — прокомментировал он.

Игорь Украинцев был задержан 30 мая. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он, будучи избранным депутатом Совета депутатов Новосибирска получал взятку в виде денег от руководителя строительной организации «Стрижи» Игоря Белокобыльского за лоббирование его интересов и интересов бизнеса при рассмотрении вопросов и принятии решений Советом депутатов Новосибирска в сфере градостроительства.

— Он получал вознаграждение на предпринимательские счета от наших компании вплоть до марта 2023 года за услуги, которые он в своем статусе должен оказывать нашей компании. На юридическом языке это вознаграждение называется взяткой, — заявил Белокобыльский в видеоинтервью новосибирскому общественнику и блогеру Владимиру Кириллову.

По данным прокуратуры, с сентября 2022 года по январь 2023 года депутат получил в общей сложности около 3,5 млн рублей.

В СК добавили, что подозреваемый получал взятки через вымогательство, обещая распространить в СМИ порочащие сведения о руководителе строительной организации и в целом о компании. Депутату предъявили обвинение, с которым он не согласился.

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, девелопер Илья Поляков, в депутатское объединение которого входит Украинцев, уверен, что ситуация может преследовать целью дискредитацию Украинцева как принципиального, независимого политика, чтобы затруднить ему участие в выборах 2025 года.

31 мая Центральный райсуд Новосибирска, удовлетворив ходатайство следствия, отправил Игоря Украинцева в СИЗО до 29 июля. Защита не согласилась с такой мерой пресечения и просила освободить доверителя из СИЗО и избрать тому не связанную с изоляцией от общества меру пресечения, например домашний арест.

Ранее редакция сообщала, что трое самовыдвиженцев подали документы на довыборы в горсовет Новосибирска.