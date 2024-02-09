«Внешне не подходят»: пара из Новосибирска поженилась на шоу «Четыре свадьбы»

Влюбленные из Новосибирска сыграли свадьбу на проекте «Четыре свадьбы» в эфире Пятницы.

27-летняя Яна —педагог по вокалу, а ее жених, 24-летний Сергей занимается стройкой и отделочными работами. Познакомились ребята в соцсетях.

Впервые парень увидел свою избранницу на ее отчетном концерте. По словам Сергея, в первый же вечер он остался у Яны на ночь, и вместе они прожили год. Когда пришло время делать предложение, сибиряк вручил девушке купленное на последние деньги серебряное колечко и сказал: «Я тебя отпускаю». Он понял, что не нагулялся и не готов связывать себя узами брака. Через год после расставания Яна увидела в соцсетях фото бывшего и написала ему. Пара снова сошлась.

— Мы оба музыкальные: Яна поет, а я играю на гитаре, — рассказал жених.

«Винная свадьба» Яны и Сергея полностью оправдала заявленный стиль обилию различного алкоголя на столах. Праздник обошелся молодым в 700 тысяч рублей.

Кроме сибиряков, за главный приз поборолись еще три пары из разных регионов страны. На протяжении всего шоу невесты оценивали свадьбы друг друга по трем основным критериям: свадебное платье, банкетное меню и оформление зала.

Во время торжественной церемонии конкурентки назвали Сергея «пупсом» и отметили, что Яна «смотрится на его фоне постарше».

— Может он и заботится о ней, но внешне они друг другу не подходят, — высказалась одна из невест.

Победительницей проекта стала участница из Москвы, новосибирцы заняли 3 место в гонке за главный приз — деньги на поездку в медовый месяц.

Ранее редакция сообщала о том, что многодетная мать из Новосибирской области спела на шоу «Песни от всей души».