«Лежала под тоннами снега»: убитую 5-летнюю девочку, пропавшую вместе с мамой, нашли в Новосибирске

В районе Толмачево, недалеко от памятника погибшим байкерам, в снегу следователи обнаружили тело 5-летней Амелии, которая пропала вместе с мамой 20 января.

В конце января водитель грейдера обнаружил тело 39-летней Ольги во время очистки трассы в Тогучинском районе. Сибирячку удалось легко опознать по серьгам и татуировке. Родственники уже похоронили женщину в Сузунском районе. Спустя полторы недели после первой страшной находки, оперативная группа по данным биллинга с телефона подозреваемого стала тщательно проверять все точки на карте, где абонент был в сети. Круг поисков сузился и привел следователей на огромный снегоотвал за городом. Раскопки велись несколько дней. Применять тяжелую технику было рискованно, поэтому завалы разгребали вручную.

― Тело нашли 8 февраля, в одежде, очень замерзшее. Его отправили на экспертизу, которая установит точную причину смерти. Завтра будет проведена официальная процедура опознания, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Задержанный в Казахстане боец ММА 31-летний Фарид* признался следователям, что женщину он зарезал, а малышку задушил. Причем с Ольгой он расправился в автомобиле на глазах у ребенка.

Напомним, криминальная история произошла 20 января. Подруги Ольги завили в полицию об ее неожиданном исчезновении. Вместе с ней пропала и маленькая дочка Амелия. МВД и СК тут же приступили к поиску семьи и возможного убийцы. Фарид успел покинуть территорию Новосибирской области. Пограничники задержали его при попытке выехать из Казахстана в Узбекистан. Ему уже предъявлено обвинение по тяжкой статье. Сейчас решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в Новосибирск.

— Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств циничного убийства. Расследование уголовного дела продолжается, — прокомментировали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

*Имя подозреваемого изменено.

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