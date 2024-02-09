23 комплекса апартаментов сегодня строятся в Новосибирске

В 2023 году в Новосибирске были введены в эксплуатацию 2 гостиницы на 367 номеров, в которых нежилые помещения продаются как апартаменты. Общая площадь введенных объектов — 20 тысяч кв. м. Об этом на подведении итогов работы департамента по строительству мэрии Новосибирска в 2024 году сообщил начальник управления архитектурно-строительной инспекции Евгений Улитко.

— Площадь номерного фонда апартаментов составляет уже 9% от площади квартир в строящемся жилье Новосибирска: 367 тысяч кв. м. А количество номеров — 14% от количества строящегося жилья: 11133 номера, — подчеркнул чиновник. — В сравнении с прошлым годом площадь строящегося номерного фонда увеличилась более чем на 50%.

В целом, по его словам, в городе на стадии строительства находятся 36 гостиниц, по 23, по данным управления мэрии, предлагают услуги апартаментов.

Он напомнил, что в течение 2023 года мэрия Новосибирска, правительство Новосибирской области и экспертное сообщество прорабатывали нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность застройщиков по строительству апартаментов. По его словам, это было необходимо для обеспечения условий полноценного проживания граждан, которые приобретают недвижимость в таких объектах, а также обеспечения апартаментов социальной инфраструктурой.

— Изменения в правилах землепользования вступят в силу в марте 2024 года. Они будут гораздо жестче, чем сейчас, и максимально приближены к требованиям, которые предъявляются к строительству жилья, — подчеркнул Евгений Улитко.

— Сегодня бизнес, о котором мы постоянно думаем и заботимся, нашел лазейку ухода от тех требований, что предъявляются при строительстве жилых домов. Строится гостиница — требования к ним мягче. А по итогу это превращается в жилой дом со всеми вытекающими отсюда последствиями. А потом жители пишут вам и нам: «Дайте нам школу, поликлинику», — комментировал ситуацию Анатолий Локоть, который на тот момент был мэром Новосибирска.

Напомним, решение об ужесточение требований к строительству апартаментов было принято для того, чтобы под видом таких объектов не строилось жилье без парковок, детских площадок, школ, детских садов, поликлиник.

Ранее редакция сообщала о том, что в декабре 2023 года новосибирцы купили апартаментов более чем на 1 млрд рублей. Это втрое превышает показатель прошлого года за аналогичный период.