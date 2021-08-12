За год количество вакансий в Новосибирской области выросло на 79%

Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию с трудоустройством в Новосибирской области в июле. По результатам исследования, чаще всего в июле работодатели региона искали специалистов по продажам и из сферы информационных технологий, самый большой рост спроса по сравнению с июнем произошел на медиков и специалистов по страхованию. Наиболее дефицитные кадры в Новосибирской области – медики, рабочий персонал и строители, а сложнее всего найти работу в июле было начинающим специалистам без опыта работы.

Количество открытых вакансий в Новосибирской области в июле увеличилось на 6% по сравнению с июнем. При этом динамика вакансий по отношению к прошлому году составила +79%. Для сравнения, в целом по России количество вакансий в июле выросло только на 1% по отношению к предыдущему месяцу, и на +69% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Чаще всего компании нанимали специалистов из сферы продаж (23% от общего числа вакансий в регионе), IT-специалистов (15%), сотрудников для сферы производства и медиков (по 11%), а также рабочий персонал и специалистов по транспорту и логистике (по 10%).

Наиболее заметно в июле по сравнению с июнем вырос спрос на медиков (+22%), а также на специалистов по страхованию (+12%), водителей (+7%), административный персонал (+6%) и специалистов из сферы развлечений и масс-медиа (+5%).

Количество резюме в июле в Новосибирской области по сравнению с июнем выросло на 5%.

Наиболее активно искали работу молодые специалисты (22% от общего числа резюме в регионе), специалисты продаж (13%), сотрудники из профсферы «транспорт, логистика» и административный персонал (по 7%), а также IT-специалисты (6%).

Самыми дефицитными кадрами в Новосибирской области остаются медики (0,6 резюме на одну вакансию), рабочий персонал (0,9 резюме на вакансию), строители (1,1 резюме на вакансию), IT-специалисты и сотрудники для индустрии гостеприимства (по 1,4 резюме на вакансию).

Средняя предлагаемая зарплата в Новосибирской области в июле составила 47,1 тысяч рублей, что на 4% меньше, чем в среднем по стране. При этом, средняя ожидаемая зарплата в регионе — 40,4 тысяч рублей, что на 19% ниже средних ожиданий россиян.