Внутренний туризм подстегнул продажи кофе на АЗС «Газпромнефть»

Сеть АЗС «Газпромнефть» в 2023 году реализовала в российских регионах более 40 млн чашек кофе, сообщает ТАСС. Это на 7% больше, чем в 2022 году. Ежедневно на всех АЗС для автолюбителей готовили свыше 100 тыс. чашек. Лидерами продаж стали капучино, американо и латте.

— На сегодняшний день «Газпромнефть» и ее автозаправочные станции с мини-кафе и магазинами — очень мощные игроки кофейного рынка. На мой взгляд, по количеству проданного кофе они даже переплюнули самую крупную сеть в России Coffee like, которая насчитывает более тысячи кофеен, — считает глава Coffee global rosters Роман Тютюлин.

Эксперт уверен, что продажи в сети могли превысить объемы крупнейших кофеен в России. В 2023 году выручка от реализации нетопливных товаров на АЗС «Газпромнефть» увеличилась на 17%. Рост продаж, по мнению Романа Тютюлина, был достигнут в большей степени за счет активного развития внутреннего туризма.

— Люди стали чаще останавливаться и проводить больше времени на автозаправках, соответственно, это привело к росту продаж кофейных напитков, — предполагает Тютюлин.

Он добавил, что люди предпочитают покупать разные товары в одном месте, а на АЗС «Газпромнефть» сегодня кроме кофе можно купить выпечку и другое.