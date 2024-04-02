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Внутренний туризм подстегнул продажи кофе на АЗС «Газпромнефть»

  • 02/04/2024, 21:12
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Внутренний туризм подстегнул продажи кофе на АЗС «Газпромнефть»
В 2023 году на автозаправочных станциях сети продали более 40 млн чашек кофе.

Сеть АЗС «Газпромнефть» в 2023 году реализовала в российских регионах более 40 млн чашек кофе, сообщает ТАСС. Это на 7% больше, чем в 2022 году. Ежедневно на всех АЗС для автолюбителей готовили свыше 100 тыс. чашек. Лидерами продаж стали капучино, американо и латте.

— На сегодняшний день «Газпромнефть» и ее автозаправочные станции с мини-кафе и магазинами — очень мощные игроки кофейного рынка. На мой взгляд, по количеству проданного кофе они даже переплюнули самую крупную сеть в России Coffee like, которая насчитывает более тысячи кофеен, — считает глава Coffee global rosters Роман Тютюлин.

Эксперт уверен, что продажи в сети могли превысить объемы крупнейших кофеен в России. В 2023 году выручка от реализации нетопливных товаров на АЗС «Газпромнефть» увеличилась на 17%. Рост продаж, по мнению Романа Тютюлина, был достигнут в большей степени за счет активного развития внутреннего туризма.

— Люди стали чаще останавливаться и проводить больше времени на автозаправках, соответственно, это привело к росту продаж кофейных напитков, — предполагает Тютюлин.

Он добавил, что люди предпочитают покупать разные товары в одном месте, а на АЗС «Газпромнефть» сегодня кроме кофе можно купить выпечку и другое.

Фото freepik, автор: senivpetro

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Кофе на вынос


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