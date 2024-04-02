«Хочу еще»: учительнице, совратившей ученика, вынесли приговор в Новосибирске

Громкий скандал, связанный с преступной любовной связью между учителем и учеником, разразился в Новосибирске еще в 2021 году. Педагог, которая преподавала в обычной городской школе географию, неожиданно стала проявлять личный интерес к 13-летнему мальчику. Отец ребенка сначала пытался прекратить эту связь своими силами, а потом, отчаявшись, публично через соцсети обратился с жалобой на педагога. Затем в ситуацию вмешался муж учительницы, он буквально застал свою супругу с молодым парнем в квартире за интимными делами. Оскорбленный мужчина написал заявление в полицию. Следователи очень долго разбирались в этой запутанной драме. Точку в деле поставил суд. Подробности запретной связи ― в материале Infopro54.

«Ему с ней можно все»

Первым о странных отношениях мальчика и взрослой учительницы три года назад узнал отец ребенка. Вася* к этому времени уже не воспитывался в родной семье, а жил у бабушки с дедушкой. Там ему явно не хватало внимания. Но вдруг на пороге появилась преподаватель географии, которая сдружилась с подростком, стала жить его интересами и часто приглашать в гости.

― Вася жил у моих родителей по общей договоренности, так как мы с женой и младшим ребенком ютились в тесной однушке. Мы постоянно общались и вот однажды я заметил этот интерес к учительнице. Сына словно подменили, он бросил все свои увлечения, хоккей и стал бесконечно с ней общаться. Ему в ее доме и с ней можно было все. Поджог учебник ради картинки на аватарку — она тут же фотает. Захотел шоколадку — она купила ему коробку шоколада. У нее дома можно было лежать в ванне шампанского прямо в одежде и курить, а у дедов было плохо. Эти мерзкие злые скоты заставляли убирать за собой мусор и мыть посуду после того, как поел. Согласитесь, невиданные пытки. Вася любит обложиться вкусняшками, сидеть есть и кидать фантики под себя. У дедов так не получалось, а у Кошкиной* это приветствовалось, ― рассказал Infopro54 Михаил, отец мальчика.

А дальше ― больше. Сердце ребенка настолько привязалось к взрослой женщине, что у парочки возник план. Учительница подала документы на оформление опеки над мальчиком, мотивируя это тем, что готова принять его в семью, воспитывать наравне со своими детьми.

После такого поступка отец Васи просто рассвирепел. Он пытался выстроить диалог с Татьяной Кошкиной*, писал жалобы директору школы и в полицию, а потом даже опубликовал публичное сообщение в социальных сетях.

― В городе Новосибирске учителем географии работает педофилка, которая активно засоряет мозг 13-летнему подростку и ни под каким предлогом не хочет от него отцепиться. Гнет линию материнской любви, при этом поганит жизнь мальчику. На просьбы отцепиться не реагирует и гасится, ― написал отец.

Мужчина предлагал педагогу деньги, но только лишь бы она оставила в покое ребенка. Это не подействовало. Татьяна умудрилась оформить опеку и забрать парня к себе.

Муж был в шоке

Следующим возмущенным сложившейся ситуацией оказался муж учительницы и ее дети. В семье стало очень заметно, что у Тани к мальчику далеко не материнский инстинкт. Начались бесконечные ссоры и в итоге дело дошло до развода. Таня сняла квартиру и переехала туда вдвоем с опекаемым учеником.

Удивительно, но ни отца Васи, ни мужа Татьяны совсем не хотела слышать бабушка мальчика.

― Она полностью поддерживала учительницу и открыто говорила, что с ней Васе будет лучше. Все подозрения называла буйной фантазией. А еще обвиняла родителей внука, что им безразлична судьба сына, ― рассказывают знакомые проблемной семьи.

Не удивительно, что спустя недолгое время все-таки грянул гром. Супруг учительницы застал ее и мальчика голыми в квартире. Тут он уже не выдержал и написал заявление в полицию.

Началось долгое разбирательство. Васю сначала отправили в реабилитационный центр для трудных подростков, потом в детский дом.

За это время Кошкина* окончательно ушла из семьи, даже съездила на ток-шоу федерального канала, где пыталась доказать, что достойна воспитывать своих детей.

― С месяц продлилось их семейное счастье с Васей. За это время она подсуетилась и выжала всё, что смогла из его денег. Прогорела на каких-то мутных вкладах с биржей ― играла на детские деньги, которые успела получить за Васю, когда добилась опеки. Теперь она риэлтор и какой-то коуч-психолог. Ее дети остались с отцом, она где-то рядом сняла квартиру, чтобы с ними видеться, ― говорит Михаил.

Вася, пока шло следствие, возмужал и повзрослел. Ему недавно исполнилось 17 лет, он поступил в колледж в Тогучинском районе и переехал в общежитие. С Татьяной он по-прежнему встречается, они уже практически не скрывают свои отношения.

«Суд доказал их нежную дружбу»

Папа подростка сильно возмущен тем, как велось следствие. Он уверен, что правоохранители просто не хотели особо копаться в истории с совращением.

― По зиме к Кошкиной* ворвались в квартиру и делали что-то вроде обыска. Изьяли телефоны, комп и всякое такое, где можно было бы найти их переписки. Но вы же знаете, как у нас работает система. Начинают проверять нижнее белье на предмет выделений через полгода, когда они уже тысячу раз помылись. Но как бы там ни было, доказательство их чрезмерной близости было, но дело очень затянули. Адвокат специально растягивал все, чтобы Васе исполнилось 16 лет. Знаю, что парочка собиралась даже пожениться и купить фальшивую справку о беременности. Это дало бы ему плюсы в суде. Но потом включился мозг и до них дошло, что все это уголовно наказуемо, ― рассказал Infopro54 отец мальчика.

Мужчина уверен, что его сын больше не воспринимает никаких женщин, психологически он уже подстроен под взрослую спутницу. Ему теперь скучно и неинтересно с ровесницами, потому что там нужно выстраивать отношения, доминировать, брать на себя ответственность. А с Таней все просто, она поощряет его прогулы в училище, разрешает делать все, что вздумается.

― Он говорит ей: «Хочу еще». Она поддается. Она для него до сих пор свет в окошке. И он был сильно возмущен приговором суда, ― делятся наблюдениями друзья Васи.

Так что же в итоге получила учительницы за любовную связь со своим учеником?

― Суд доказал их нежную дружбу. В итоге Кошкиной назначили 300 часов принудительных работ. На этом все. Честно говоря, я устал вникать в этот цирк, ― прокомментировал приговор Михаил.

Теперь родственники практически уверены, что как только Васе исполнится 18 лет, он поведет под венец свою возлюбленную. Если она, конечно, не найдет себе кого-нибудь моложе.

*Имена героев изменены.