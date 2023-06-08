В Новосибирске зафиксировали рекордный дефицит кадров

Уровень дефицита кадров определяется экспертами hh.ru через соотношение количества резюме к количеству вакансий. Комфортная для рынка труда норма — 5-7,9 резюме на одну вакансию. Значения индекса ниже четырех резюме на вакансию говорит о дефиците кадров.
— В Новосибирской области максимальные значения индекса в 2023 году были зафиксированы в марте — 4 резюме на вакансию. По итогам мая индекс опустился до соотношения 3,1 резюме на вакансию — это рекордно-низкий показатель с начала 2023 года. Данные изменения говорят о тренде на усиление дефицита кадров в регионе, констатируют эксперты hh.ru (график), — сообщили в hh.ru.
Наиболее высокий профицит кадров по итогам мая сложился в профсфере «Искусство, развлечения, массмедиа» (17,5 резюме на вакансию). Также более 7,9 резюме на вакансию в следующих сферах: «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (10,8), «Высший и средний менеджмент» (10,2), «Маркетинг, реклама, PR» (9,6), «Административный персонал» (8). Специалисты с этой квалификацией могут испытывать сейчас сложности с трудоустройством, в связи с высокой конкуренцией за работу.
Для сравнения, в целом по России индекс конкуренции составил в мае 3,6 резюме на вакансию, а в Сибирском ФО — 3 резюме на вакансию, причем, здесь также индекс упал до минимальных значений в этом году.
Ранее редакция сообщала есть ли конкуренция за рабочие места между новосибирцами и мигрантами.
Базовое фото — пресс-службы Минздрава по Новосибирской области, график — пресс-службы hh.ru.
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