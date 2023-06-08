В Новосибирске зафиксировали рекордный дефицит кадров

Уровень дефицита кадров определяется экспертами hh.ru через соотношение количества резюме к количеству вакансий. Комфортная для рынка труда норма — 5-7,9 резюме на одну вакансию. Значения индекса ниже четырех резюме на вакансию говорит о дефиците кадров.

— В Новосибирской области максимальные значения индекса в 2023 году были зафиксированы в марте — 4 резюме на вакансию. По итогам мая индекс опустился до соотношения 3,1 резюме на вакансию — это рекордно-низкий показатель с начала 2023 года. Данные изменения говорят о тренде на усиление дефицита кадров в регионе, констатируют эксперты hh.ru (график), — сообщили в hh.ru.

Самыми дефицитными специалистами в регионе являются медики — на одну вакансию для них приходится всего 1,1 резюме. Также в список наиболее дефицитных кадров, индекс по которым ниже среднего по рынку труда в регионе (3,1 резюме на вакансию), попали специалисты из сферы «Автомобильный бизнес» (1,6), «Производство, сервисное обслуживание», «Строительство, недвижимость» (по 2,2), «Рабочий персонал» (2,4), «Сельское хозяйство», «Розничная торговля» (по 2,6), «Добыча сырья» (2,8), «Продажи, обслуживание клиентов» (2,9).

Наиболее высокий профицит кадров по итогам мая сложился в профсфере «Искусство, развлечения, массмедиа» (17,5 резюме на вакансию). Также более 7,9 резюме на вакансию в следующих сферах: «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (10,8), «Высший и средний менеджмент» (10,2), «Маркетинг, реклама, PR» (9,6), «Административный персонал» (8). Специалисты с этой квалификацией могут испытывать сейчас сложности с трудоустройством, в связи с высокой конкуренцией за работу.

Для сравнения, в целом по России индекс конкуренции составил в мае 3,6 резюме на вакансию, а в Сибирском ФО — 3 резюме на вакансию, причем, здесь также индекс упал до минимальных значений в этом году.

Ранее редакция сообщала есть ли конкуренция за рабочие места между новосибирцами и мигрантами.