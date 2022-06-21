Мэрия ищет контролера для подрядчика, ремонтирующего Октябрьский мост

Мэрия Новосибирска объявила тендер по выбору компании, которая будет осуществлять строительный контроль за подрядчиком, ремонтирующим Октябрьский мост. Заказчик — МКУ «Гормост». Стартовая цена торгов — 24,3 млн рублей. Итоги тендера планируется подвести в июле. Контракт будет действовать до декабря 2024 года.

Согласно конкурсной документации, победитель должен будет закрепить за объектом не менее двух специалистов, которые будут находиться на объекте постоянно во время выполнения работ подрядчиком. В список обязанностей победителя тендера входит:

— непрерывный контроль соответствия выполняемых подрядчиком работ проектно-сметной документации, в том числе проводимых в ночное время, требованиям операционного контроля;

— проверка полноты и соблюдения сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;

— проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;

— освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

— проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении строительно-монтажных работ конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний);

— лабораторные испытания, измерения и инструментальный контроль с привлечением специализированной лабораторной организации, имеющей аккредитацию.

Источником финансирования контракта являются собственные средства бюджета города Новосибирска на 2022, 2023, 2024 года — 4,7 млн, 8,26 млн и 11,27 млн рублей соответственно.

Напомним, контракт на капитальный ремонт Октябрьского моста мэрия Новосибирска заключила в конце мая. Стоимость контракта — 2,2 млрд рублей. Подрядчиком выступает ООО «СпецТрансСтрой». Учредителями компании являются Сергей Дмуха (51%), муниципальное предприятие «Метро МиР» (25%) и ООО «Сибирский поликомпозит» (24%). Ранее компания работала на рынке под именем ООО СК «Градопроект».

В этом году мэрия Новосибирска впервые отторговала контракты по независимому контролю за качеством ремонта и строительства дорог. Однако в комментарии редакции координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов заявлял, что этот контроль вряд ли можно назвать независимым, отмечая, что это больше делегирование полномочий владельца дороги — мэрии Новосибирска — специальным организациям для осуществления строительного контроля.

В прошлом году ремонт дорожного покрытия моста выполняла компания ООО «СтройСити». Качество работ не устроило муниципалитет, и подрядчик их переделывал. Об этом на пресс-конференции сообщал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Ранее редакция сообщала об арестах в мэрии Новосибирска, связанных с контролем за качеством дорожного ремонта.