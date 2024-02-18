Пробка образовалась на Гусинобродском шоссе из-за массового ДТП

Массовое столкновение автомобилей произошло напротив крематория в Новосибирске.
По сообщению паблика АСТ-54, водители не смогли поделить дорогу.
Очевидцы сообщают, что движение на Гусинобродском шоссе затруднено.
Из-за ДТП была перекрыта дорога в сторону Новосибирска. Однако через некоторое время был организован объезд по встречной полосе.
— Данное ДТП оформлено с материальным ущербом, без пострадавших, — говорится в сообщении ГИБДД по Новосибирской области.
Ранее редакция рассказывала о том, что футболиста из Новосибирска арестовали за смертельное ДТП.
Фото со страницы АСТ-54 в Вконтакте
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