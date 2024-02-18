Пробка образовалась на Гусинобродском шоссе из-за массового ДТП

Массовое столкновение автомобилей произошло напротив крематория в Новосибирске.

По сообщению паблика АСТ-54, водители не смогли поделить дорогу.

Очевидцы сообщают, что движение на Гусинобродском шоссе затруднено.

Из-за ДТП была перекрыта дорога в сторону Новосибирска. Однако через некоторое время был организован объезд по встречной полосе.

— Данное ДТП оформлено с материальным ущербом, без пострадавших, — говорится в сообщении ГИБДД по Новосибирской области.

Ранее редакция рассказывала о том, что футболиста из Новосибирска арестовали за смертельное ДТП.