Студенты НГТУ научились распознавать лица покупателей в Новосибирске

Студенты НГТУ разработали ПО, которое классифицирует людей и с помощью системы рекомендаций предлагает товар для конкретного человека. Проект Ярослава Собещикова, Данилы Мищенко, Ксении Шнайдер и Максима Валяева получил 1 миллион рублей на конкурсе «Студенческий стартап». Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского областного Фонда инновации.

Внедрение онлайн технологий поможет различным продавцам увеличить объём оффлайн продаж при помощи индивидуальной таргетированной рекламы.

Сама идея такого программного обеспечения возникла на одном из студенческих хакатонов.

— Попытка была первая, и сразу удачная! Полученный грант позволит довести проект до стадии MVP, приобрести вычислительные ресурсы и оборудование, — поделился Ярослав.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские ИT-сервисы претендуют на премию конкурса «ПРОФ-IT».