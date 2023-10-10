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Студенты НГТУ научились распознавать лица покупателей в Новосибирске

  • 10/10/2023, 13:57
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Студенты НГТУ научились распознавать лица покупателей в Новосибирске
На внедрение своей разработки изобретатели получили гранд 1 млн рублей.

Студенты НГТУ разработали ПО, которое классифицирует людей и с помощью системы рекомендаций предлагает товар для конкретного человека. Проект Ярослава Собещикова, Данилы Мищенко, Ксении Шнайдер и Максима Валяева получил 1 миллион рублей на конкурсе «Студенческий стартап». Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского областного Фонда инновации.

Внедрение онлайн технологий поможет различным продавцам увеличить объём оффлайн продаж при помощи индивидуальной таргетированной рекламы.

Сама идея такого программного обеспечения возникла на одном из студенческих хакатонов.

— Попытка была первая, и сразу удачная! Полученный грант позволит довести проект до стадии MVP, приобрести вычислительные ресурсы и оборудование, — поделился Ярослав.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские ИT-сервисы претендуют на премию конкурса «ПРОФ-IT».

Фото с сайта Новосибирского областного Фонда инноваций.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : студенты распознавание лиц программа покупатели НГТУ


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