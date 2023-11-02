Водитель каршерингового автомобиля получил 5 лет колонии за смертельное ДТП в Новосибирске

Железнодорожный районный суд вынес приговор 21-летнему студенту, который год назад совершил смертельное ДТП в центре Новосибирска.

― 11 сентября 2022 около 05 часов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, игнорируя требования сотрудников ДПС об остановке транспортного средства, подаваемые с помощью громкоговорящего устройства, следовал по проезжей части ул. Красный проспект, а затем на высокой скорости повернул на ул. Максима Горького, на дорогу с односторонним движением. В этот момент в данном направлении ехал автомобиль «КIА RIO», ― сообщили в судебном департаменте Новосибирской области.

Столкновения избежать не удалось. Водитель «КIА RIO» получил очень серьезные травмы и скончался в больнице через 3 месяца.

― Виновник аварии компенсировал моральный вред потерпевшей стороне в сумме 800 тыс. рублей, ― прокомментировали в прокуратуре региона.

Приговором суда обвиняемый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года. К месту отбытия наказания осужденный должен будет добираться самостоятельно и за собственный счет.